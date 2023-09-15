Ось яку частину будинку потрібно утеплити, щоб взимку не мерзнути
Щоб із приходом холодів дім залишався затишним і теплим, варто заздалегідь подбати про утеплення. Окрім обігрівачів та теплого одягу, необхідно утеплити підлогу.
Що обрати та як правильно утеплити, повідомляє Energysavingtrust.
Чим утеплити
В залежності від типу підлоги та утеплення можна обрати різні матеріали на будь-який гаманець.
Мінеральна вата - недорогий матеріал, ефективний і як утеплювач, і як звукоізоляція. До того ж вата дуже проста в монтажі, стійка до біологічних забруднень.
Однак, важливо знати, що такий матеріал може викликати алергію, а також добре вбирає воду.
Також можна утеплити пінопластом - полімером, який стійкий до вологи. Матеріал не деформується, не пропускає тепло та поглинає шум. Сипучі матеріали - керамзит або деревна стружка мають відмінні теплоізоляційні властивості.
Етапи утеплення підлоги
Спочатку старе покриття потрібно зняти до основи. Також видаляється стара стяжка. Після цього відбувається:
- гідроізоляція
- укладення утеплювача
- укладення додаткового шару плівки
- укладення армуючої сітки
- заливається цементно-піщана суміш
- після висихання двічі покривається грунтовкою
- на готову стяжку укладається фінішне покриття
В кінці, щоб утеплення підлоги було ще кращим, варто знати про такі нюанси:
- потрібно закрити щілини між підлогою та плінтусами, щоб зменшити протяги, використовуючи тюбик герметика
- додати килим із товстіших матеріалів, оскільки вони мають більшу теплоізоляцію
Як втримати тепло у домі
Тепло з будинку може виходити через вікна, тому варто дещо знати.
Мало хто знає про режими вікон, які можна змінити на сезон: стандартний, зимовий чи літній.
З настанням холодів переведіть вікна на зимовий режим. Тоді зростуть шанси зберегти тепло в оселі: вікно в такому положенні набагато щільніше прилягає до віконної рами.
До того ж самі вікна можна теж утеплити. Теплоощадна плівка є одним із найпростіших варіантів утеплення вікон на зиму. Плівка зберігає тепло через свої термоізоляційні властивості.
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