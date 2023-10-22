Новий лайфхак для українців на зиму. Як утеплити вікна бульбашковою плівкою

Українцям вже зараз варто подбати про утеплення будинків, бо невідомо, що буде з опаленням у випадку масованих російських обстрілів взимку.

Про те, як утеплити вікна за допомогою бульбашкової плівки, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео користувача ТіkТok .

Як утеплити вікна за допомогою бульбашкової плівки

Користувач Джей Ді показав, як можна легко і швидко утеплити вікна бульбашковою плівкою. Своїм геніальним способом він поділився у мережі і набрав чимало схвальних та вдячних відгуків.

"Ідіть за бульбашковою плівкою, побризкайте на вікно мильним розчином і обріжте плівку за розміром скла", - радить чоловік.

Перед наклеюванням плівки варто спершу добре вимити скло. Після цього розпорошити мильний розчин і приклеїти бульбашкову плівку. Цей матеріал створює шар ізоляції, що допомагає утримувати тепло всередині дому і не пропускати холод зовні.

А оскільки плівка прозора, то вона дозволяє денному світлу потрапляти у приміщення, хоч дещо й погіршує природне освітлення.

У скільки обійдеться таке утеплення

Бульбашкову плівку можна купити у магазинах із будівельними товарами чи на онлайн платформах. Вартість стартує від 148 грн за рулон на 50 м. Цього вистачить для утеплення всього будинку або великої квартири, де багато вікон.

Зазначимо, що вартість на таку плівку залежить від її товщини. Для утеплення підійде навіть найтонший матеріал. Також наголосимо, що цей варіант є кращим ніж спосіб, який використовували у 90-х роках - коли закривали вікна звичайною плівкою.

При тому способі не можна було відчиняти вікно на провітрювання аж до весни. А заклеївши бульбашковою плівкою тільки скло, ви зможете прочиняти вікна за потреби.

Скільки коштує бульбашкова плівка (скриншот)