Як вибрати якісний фарш у магазині: не платіть за поганий продукт

Якщо ви купуєте фарш в упаковці, зверніть увагу на етикетку. Там має стояти дата виготовлення, термін придатності та склад видів м'яса та жиру, які входять до цього фаршу. Також мають бути зазначені умови зберігання – температурний режим.

Якщо на такому фарші немає етикетки або інформація надана дуже скупо і немає важливих даних про продукт – не купуйте, тому що втратите свої гроші.

Зверніть увагу і класифікацію фаршу. Є готовий фарш в упаковці, який містить до 80% м'язової тканини й лише 20% чистого м'яса. А є фарші, де у складі вказано майже навпіл.

Якщо ви купуєте фарш на вагу, то зверніть увагу на цінник – там має бути вказаний термін придатності. Річ у тому, що такий фарш зберігається всього 5-6 годин і якщо його перемололи вранці та виставили на вітрину-холодильник, то надвечір він, швидше за все, стане непридатним.

Якщо на етикетці даних немає і продавець не може надати вам необхідну інформацію, то будьте впевнені - цей фарш несвіжий.

Також можна орієнтуватися і на вигляд продукту. Свіжий фарш має однорідну структуру, без кісток, сухожиль, шкірки та хрящів. Колір фаршу має бути однаковий, без потемнінь, яскравий і блискучий.

Можете бути впевненими, що коли бачите потемніння на фарші, то цей фарш почав псуватися, або продавець його змішав із залишками вчорашнього продукту.

Якщо у фарші багато яловичини, він буде більш насиченого темно-червоного кольору, якщо більше свинини - він буде червоно-рожевий чи темно-рожевий. Курячий фарш зазвичай блідо-рожевого кольору.

Також варто перевіряти такий фарш на запах – він має бути характерним м'ясним. Якщо ви відчуваєте сторонні запахи чи запах спецій – не купуйте такий фарш.

Ще один важливий нюанс: фарш, зроблений з чистого шматка м'яса виділяє сік, за яким теж можна визначити якість і свіжість продукту.