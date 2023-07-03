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Як вибрати якісне та безпечне морозиво: дієві поради

Як вибрати морозиво (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Морозиво - це улюблений десерт дорослих та дітей, який тане у роті та завжди радує. Однак не всі види ласощів корисні для здоров'я та позитивно впливають на організм.

Про те, як вибрати якісне та безпечне морозиво, розповіла імунолог Даша Литовченко у своєму Instagram.

Вид морозива

За словами експертки, чим менше наповнювачів та різних смакових добавок, тим краще. Вона рекомендує обирати білий пломбір.

Вміст жиру в продукті

За вмістом жиру морозиво ділять на:

  • молочне (0,5-7,5% жиру)
  • вершкове (8,0-11,5% жиру)
  • пломбір (12-20% жиру)

Експерт зі здорового способу життя наголошує, що чим морозиво жирніше, тим краще воно на смак.

Склад десерту

Також варто звернути увагу на склад, і допоможуть тут Державні стандарти України (ДСТУ).

ДСТУ 4733: 2007 - морозиво молочне, вершкове, пломбір. Таке морозиво, виготовлене виключно з молока та продуктів його переробки. Цей десерт буде цілком безпечний для здоров'я.

ДСТУ 4735: 2007 - морозиво з комбінованим складом сировини. Ось тут може вже бути заміна молочної сировини на рослинні жири - кокосову та пальмову олії). Кокосову олію багато обробляють - гарячий віджим та рафінування, що вбиває поживні речовини. Таке морозиво краще не купувати.

Також дуже часто в різні глазурі для десерту зазвичай щось додають - рослинні жири і т. д. Тому найкращий варіант це купувати пломбір на вагу і додавати туди самостійно ягоди, фрукти.

Зверніть увагу, що ДСТУ 4733 відноситься лише до пломбіру, а стаканчик може мати рослинні жири.

Як вибрати морозиво (фото: instagram.com/dasha_immunotalks)

Раніше ми писали, що станеться з вашим організмом, якщо щодня їсти морозиво.

Також читайте, які продукти не варто вживати влітку.

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