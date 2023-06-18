Ось що станеться з вашим організмом, якщо щодня їстимете морозиво

Кожен із нас у дитинстві мріяв їсти морозиво щодня. Але чи задумувались ви над тим, що станеться з організмом, якщо так часто дозволяти собі смакувати цим солодощами?

Про наслідки для організму від регулярного споживання морозива розповіли на ресурсі Eat This, Not That .

Покращення фертильності

За даними ВООЗ, кожна шоста пара у світі стикається з проблемами фертильності (репродуктивною функцією). У 2008 році науковці з Гарвардського університету заявили, що певні дієтичні фактори допомагають людям, які борються з овуляційним безпліддям, мати кращі результати фертильності.

Вони виявили, що споживання молочних продуктів з високим вмістом жиру може допомогти підтримати цю групу населення. Дослідники заявляють, що порцію морозива також можна використовувати як молочний продукт.

Загроза появи карієсу

Якщо ви не чистите зуби відразу після споживання морозива, то підвищуєте свої ризики розвитку карієсу.

"Вживання їжі, що містить цукор, без чищення зубів після цього може негативно вплинути на здоров’я порожнини рота", - заявив Джек Гіршфельд, доктор медичних наук.

Він наголошує, що споживання цукру може сприяти розвитку карієсу. А оскільки багато морозива готують із цукром, вживання його щодня явно погіршує стан зубів.

Погіршення сну

Деякі люди вірять, що морозиво допомагає заспокоїтись і швидше заснути. Однак ключове дослідження в Journal of Sleep Medicine показало, що вживання їжі з низьким вмістом клітковини та високим вмістом насичених жирів пов’язане з неміцним сном і більшою кількістю нічних пробуджень.

Споживання більшої кількості цукру, особливо вночі, зменшує кількість глибокого, повільного, відновлювального сну.

Надмірна кількість морозива шкодить зубам (фото: Freepik)

Набір зайвої ваги

Морозиво може містити велику кількість калорій. Щоденна звичка вживати порцію цих солодощів може спричинити набір зайвої ваги. Це варто врахувати людям, які стежать за фігурою.

Підвищується ризик неалкогольної жирової хвороби печінки

Деякі види морозива підсолоджують фруктозою. Доведено, що споживання щонайменше однієї порції їжі, виготовленої з фруктозою, щодня, як-от певного морозива, пов’язане з підвищеним ризиком розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки або стану, при якому надлишок жиру накопичується у вашому організмі.

Зміцнюються кістки

Кальцій є основною поживною речовиною, яка підтримує здоров’я кісток. Пів склянки морозива містить понад 80 мг кальцію, що допомагає наситити організм цим важливим мінералом. Морозиво також містить магній і цинк - поживні речовини, що підтримують здоров’я кісток.

Негативні наслідки для серця

Споживання занадто великої кількості доданого цукру може мати негативний вплив на здоров’я серця. Американська кардіологічна асоціація рекомендує обмежити додавання цукру до не більш як 6% денної норми калорій.

Здуття живота

Якщо у вас непереносимість лактози, то споживання морозива може спричинити біль у шлунку, діарею, здуття живота чи інші неприємні шлунково-кишкові симптоми. Хороша новина в тому, що на ринку є багато морозива без молочних продуктів, яким можна смакувати без негативних наслідків.