Как выбрать качественное и безопасное мороженое: действенные советы

Вид мороженого

По словам эксперта, чем меньше наполнителей и разных вкусовых добавок, тем лучше. Она рекомендует выбирать белый пломбир.

Содержание жира в продукте

По содержанию жира мороженое делят на:

молочное (0,5-7,5% жира)

сливочное (8,0-11,5% жира)

пломбир (12-20% жира)

Эксперт по здоровому образу жизни отмечает, что чем мороженое жирнее, тем лучше оно по вкусу.

Состав десерта

Также стоит обратить внимание на состав и помогут здесь Государственные стандарты Украины (ДСТУ).

ДСТУ 4733:2007 - мороженое молочное, сливочное, пломбир. Такое мороженое изготовлено исключительно из молока и продуктов его переработки. Этот десерт будет полностью безопасен для здоровья.

ДСТУ 4735:2007 - мороженое с комбинированным составом сырья. Вот здесь может быть замена молочного сырья на растительные жиры - кокосовое и пальмовое масла). Кокосовое масло много обрабатывают - горячий отжим и рафинирование, которые разрушают питательные вещества. Такое мороженое лучше не покупать.

Также очень часто в разные глазури для десерта обычно что-то добавляют - растительные жиры и т. д. Поэтому самый лучший вариант это покупать пломбир на вес и добавлять туда самостоятельно ягоды, фрукты.

Обратите внимание, что ДСТУ 4733 относится только к пломбиру, а стаканчик может иметь растительные жиры.

Как выбрать мороженое (фото: instagram.com/dasha_immunotalks)