Як вибрати килим, щоб був стильним, а не "совковим"

Килим - це не просто шматок тканини, на який зручно ступати босими ногами. Це справжній художній витвір, здатний кардинально змінити вигляд кімнати. Але як вибрати той самий, ідеальний килим?
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які існують типи та розміри килимів, та як їх "вписати" у стиль кімнати сучасно та красиво.
Почнемо з візерунків. Любите класику? Тоді, мабуть, вам підійдуть килими з традиційними східними орнаментами, квітковими мотивами чи геометричними фігурами. Вони додають інтер'єру тепла й домашнього затишку, створюючи атмосферу елегантної розкоші.
А якщо ви прихильник сучасного мінімалізму, зверніть увагу на абстрактні візерунки або килими з чіткими лініями та нейтральними кольорами.
Якому з цих стилів віддати перевагу?
Як щодо розміру? Вибрати килим занадто великий - і він може "з'їсти" простір кімнати. Занадто маленький - і кімната може виглядати незавершеною. Ідеальний килим повинен підходити до розмірів кімнати й відповідати її функціоналу.
Маленькі килими (до 120х170 см). Маленькі килими підходять для зонування простору або акцентування певної області в кімнаті. Вони можуть бути використані у ванних кімнатах, біля ліжка або в невеликих передпокоях.
Середні килими (від 120х170 см до 200х300 см). Ці килими є найбільш універсальними. Вони добре підходять для віталень, спалень та їдалень. Середній килим повинен або повністю покривати всю зону меблів, або лише частково виходити за її межі, щоб створити візуальну гармонію.
Великі килими (від 200х300 см і більше). Великі килими ідеально підходять для просторих приміщень, таких як вітальні, де потрібно об'єднати кілька зон в одне ціле. Вони додають відчуття розкоші та роблять кімнату більш затишною.
Тепер матеріали. Шерсть, бавовна, джут чи синтетика? Тут постає питання: що важливіше - комфорт, екологічність чи практичність?
Натуральні матеріали (вовна, бавовна, шовк). Килими з вовни є класичним вибором завдяки їх довговічності та природній теплоізоляції. Вони м'які на дотик і додають тепла в кімнату. Вовняні килими добре підходять для віталень і спалень.
Бавовна. Килими з бавовни більш легкі та дихаючі. Вони ідеальні для літніх приміщень, таких як кухня чи дитяча кімната. Бавовняні килими легко чистити, що робить їх практичним вибором для сімей з дітьми.
Шовкові килими вважаються розкішним вибором завдяки їхньому блиску та ніжності. Вони краще підходять для кімнат, де не очікується великого трафіку, таких як спальні або кабінети.
Синтетичні матеріали (поліестер, нейлон, поліпропілен). Синтетичні килими зазвичай більш доступні за ціною та пропонують широкий вибір кольорів і узорів. Вони добре підходять для приміщень з високою прохідністю, таких як передпокої та коридори. Поліпропіленові килими стійкі до плям і води, що робить їх ідеальними для кухонь та ванних кімнат.
Джут, сизаль. Килими з натуральних волокон, таких як джут або сизаль, є екологічним вибором. Вони добре підходять для створення природного, спокійного інтер'єру. Такі килими особливо актуальні для віталень у стилі бохо або еко.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання This Old House, Family Handyman, How Stuff Works.