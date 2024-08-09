8 дуже простих шляхів зробити кімнату затишною та милою

Затишок - це те, що надихає любити ваше житло. Це не тільки краса, стиль або вишуканість - це щось більше, що дає вам релаксацію та гарний настрій. Чи знаєте ви, як простими способами перетворити вашу кімнату на затишний рай, де вас завжди буде чекати спокій та радість?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 8 простих шляхів без великих витрат додати більше затишку у ваше житло.

Використовуйте м'які текстури

Оберіть матеріали, які приємні на дотик, такі як вовна, букле, шкіра та оксамит. Ці текстури не лише створюють комфорт, але й додають глибини та об’єму вашій кімнаті.

А ще зверніть увагу на розмір і розташування килимів для додаткового затишку та тепла.

Декоративні подушки

Декоративні подушки додають стилю та комфорту. Вибирайте подушки, які відповідають вашому стилю, та регулярно їх струшуйте, щоб зберегти форму.

Розгляньте також ковдри або пледи для додаткового тепла, особливо у прохолодні ночі. Важкі ковдри можуть знизити тривожність та покращити якість сну.

Подушка підсвідомо налаштовує на відпочинок (фото: Freepik.com)

М'яке освітлення

Використовуйте м'яке освітлення замість яскравого верхнього світла. Встановіть диммери, щоб регулювати рівень освітлення за потребою. Додайте кілька свічок або гірлянд для додаткової атмосфери.

Використання різних типів освітлення, таких як робоче, атмосферне та акцентне, допоможе створити затишну атмосферу.

Додайте трохи зелені

Рослини - простий спосіб зробити спальню затишнішою. Вони не тільки очищають повітря і підвищують настрій, але й сприяють загальному здоров'ю.

Якщо ви не любите доглядати за рослинами, виберіть сукуленти або кактуси, які легко доглядати і які добре ростуть у будь-яких умовах.

Затемняючі штори

Затемняючі штори чудово підходять для спальні, оскільки вони не пропускають світло і допомагають краще спати. Якщо ви не хочете інвестувати в затемняючі штори, можна використовувати звичайні штори або жалюзі. Головне - закривайте їх перед сном.

Ароматичні свічки

Ароматичні свічки можуть зробити кімнату приємною. Обирайте свічки з заспокійливими ароматами, такими як лаванда або ромашка, щоб розслабитися перед сном.

Розмістіть свічки на тумбочці, комоді або в іншому зручному місці, щоб створити затишну та привабливу атмосферу (фото: Freepik.com)

Особисті штрихи

Додайте до спальні особисті деталі, щоб вона відчувалася вашою. Повісьте фотографії, картини або розмістіть улюблені сувеніри. Такі особисті штрихи створять простір, який буде затишним і привабливим.

Заправляйте ліжко та позбавтеся безладу

Щоденне заправляння ліжка робить кімнату акуратною та привабливою. Також виділіть час на щотижневе прибирання спальні, позбавтеся від непотрібних речей. Це допоможе створити спокійне та мирне середовище для відпочинку.