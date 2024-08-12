Как выбрать ковер, чтобы он был стильным, а не "совковым"

Узоры: какие в какую комнату подходят

Начнём с узоров. Любите классику? Тогда, вероятно, вам подойдут ковры с традиционными восточными орнаментами, цветочными мотивами или геометрическими фигурами. Они придают интерьеру тепла и домашний уют, создавая атмосферу элегантной роскоши.

А если вы поклонник современного минимализма, обратите внимание на абстрактные узоры или ковры с четкими линиями и нейтральными цветами.

Какой из этих стилей предпочесть?

Геометрические узоры. Ковры с геометрическими узорами идеально подходят для современных интерьеров. Они добавляют динамику и структуру пространства. Геометрия гармонично смотрится в гостиных и кабинетах, где важно подчеркнуть четкость линий и современный стиль.

Ковры с геометрическими узорами идеально подходят для современных интерьеров. Они добавляют динамику и структуру пространства. Геометрия гармонично смотрится в гостиных и кабинетах, где важно подчеркнуть четкость линий и современный стиль. Абстрактные узоры. Ковры с абстрактными узорами подходят для творческих, эклектичных интерьеров. Они придают простору уникальности и экспрессивности. Такие ковры хорошо смотрятся в комнатах, где важно подчеркнуть индивидуальность, например в художественной студии или творческой мастерской.

Ковры с абстрактными узорами подходят для творческих, эклектичных интерьеров. Они придают простору уникальности и экспрессивности. Такие ковры хорошо смотрятся в комнатах, где важно подчеркнуть индивидуальность, например в художественной студии или творческой мастерской. Классические орнаменты. Ковры с традиционными орнаментами, такими как цветы, узоры и медальоны создают атмосферу роскоши и элегантности. Они подходят для классических и винтажных интерьеров, придавая им тепло и уют. Такие ковры идеально подходят для гостиной или спальни.

Ковры с традиционными орнаментами, такими как цветы, узоры и медальоны создают атмосферу роскоши и элегантности. Они подходят для классических и винтажных интерьеров, придавая им тепло и уют. Такие ковры идеально подходят для гостиной или спальни. Полоски и клетки. Полоски и клетки являются универсальными узорами, придающими пространству структурности и глубины. Они подходят как для современных, так и традиционных интерьеров. Ковры с ними лучше разместить в коридорах, кухнях и столовых.

Узор ковра должен хорошо подходить к стилю комнаты (фото: Freepik.com)

Как выбрать оптимальный размер ковра

Как насчет размера? Выбрать ковер слишком большой - и он может "съесть" пространство комнаты. Слишком маленький - и комната может выглядеть незавершенной. Идеальный ковер должен подходить к размерам комнаты и соответствовать ее функционалу.

Маленькие ковры (до 120х170 см). Маленькие ковры подходят для зонирования пространства или акцентирования определенной области в комнате. Они могут быть использованы в ванных комнатах, у кровати или в небольших прихожих.

Средние ковры (от 120х170 см до 200х300 см). Эти ковры являются наиболее универсальными. Они хорошо подходят для гостиных, спален и столовых. Средний ковер должен либо полностью покрывать всю зону мебели, либо частично выходить за ее пределы, чтобы создать визуальную гармонию.

Большие ковры (от 200х300 см и больше). Большие ковры идеально подходят для просторных помещений, таких как гостиные, где нужно объединить несколько зон в одно целое. Они придают чувство роскоши и делают комнату более уютной.

При выборе материала для ковра, на котором будет постоянно находиться ребенок, следует обратить внимание на гипоаллергенность и простоту чистки (фото: Freepik.com)

Материалы ковров: какие выбрать?

Теперь материалы. Шерсть, хлопок, джут или синтетика? Здесь возникает вопрос: что важнее - комфорт, экологичность или практичность?

Натуральные материалы (шерсть, хлопок, шелк). Ковры из шерсти являются классическим выбором благодаря их долговечности и естественной теплоизоляции. Они мягкие на ощупь и добавляют тепло в комнату. Шерстяные ковры хорошо подходят для гостиных и спален.

Хлопок. Ковры из хлопка более легкие и дышащие. Они идеальны для летних помещений, таких как кухня или детская. Хлопковые ковры легко чистить, что делает их практичным выбором для семей с детьми.

Шелковые ковры считаются роскошным выбором благодаря их блеску и нежности. Они лучше подходят для комнат, где не ожидается большого движения, таких как спальни или кабинеты.

Синтетические материалы (полиэстер, нейлон, полипропилен). Синтетические ковры обычно доступны по цене и предлагают широкий выбор цветов и узоров. Они хорошо подходят для помещений с высокой проходимостью, таких как прихожие и коридоры. Полипропиленовые ковры устойчивы к пятнам и воде, что делает их идеальными для кухонь и ванных комнат.

Джут, сизаль. Ковры из натуральных волокон, таких как джут или сизаль, являются экологичным выбором. Они хорошо подходят для создания природного, спокойного интерьера. Такие ковры особенно актуальны для гостиных в стиле бохо или эко.