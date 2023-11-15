Як вибрати ідеальне взуття на зиму: стиліст показала актуальні моделі та головні антитренди (фото)

Як вибрати стильне взуття на зиму

"Зимове взуття - дороге! Мало того - це одна з найдорожчих речей в гардеробі. Взуття взимку, як і верхній одяг - це те що ми носимо постійно, кожен день і те, що формує наш образ не тільки на вулиці, але й у приміщенні. Тому сьогодні поговоримо про основну пару взуття", - пише стиліст.

Основна пара - це те, в чому зручно довго ходити, сидіти, працювати, переміщатись містом і загалом вести активне життя.

"Другорядні пари - ті, які ви купуєте з думкою "взую, коли ходити багато не треба". Основних пар взуття звісно може бути кілька, як і другорядних. Все залежить від розмірів вашого гардероба", - пояснює Шевченко.

Як вибрати зимове взуття (фото: Instagram/purpur.stylist)

Якою має бути основна пара

Стиліст зазначає, що основна пара зимового взуття має володіти наступними характеристиками:

достатньо товста підошва, бо взимку земля промерзає, тому для основних пар підошва має бути від 2-3 см

таку пару зручно швидко одягати, навіть коли ви у пуховику

універсальний колір, що пасує під увесь ваш верхній одяг

обов'язково має бути утеплювач. Але зважте на його щільність та теплість: якщо ви пересуваєтесь містом на авто та здебільшого проводите свій час у приміщенні - достатньо євро-зими та теплої шкарпетки. Якщо ж ви гуляєте по кілька годин з дитиною чи пересуваєтесь містом громадським транспортом, а потім ще й проводити багато часу на вулиці - тут вже треба щось тепліше

відсутність зайвої фурнітури, надписів та величезних лого - це база. Треба, щоб це взуття підходило під більшість ваших щоденних образів

висота - якщо маєте можливість купити 2-3 пари основного взуття, тоді беріть одну низьку, іншу над кісточкою на нозі та одну високу. Якщо ні, тоді найуніверсальніший варіант - на два пальці над кісточкою на нозі. Так, щоб підкреслити найвужчу частину литки

якщо ваша основна пара взуття має підбори - вони мають бути стійкі. Вам ходити в них часто та багато, тому шпилька - для другорядних пар

"Я б брала пару грубих чобіт для середньої висоти, високі чоботи на невеликих підборах під спідниці і сукні, та кросівки під спортивні образи, або взуття з фактурною шкірою для різноманіття ваших буденних луків", - радить Шевченко.

Як вибрати зимове взуття (фото: Instagram/purpur.stylist)