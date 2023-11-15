Як вибрати ідеальне взуття на зиму: стиліст показала актуальні моделі та головні антитренди (фото)

Ідеальне взуття на зиму має бути не лише теплим та зручним, але й стильним. Щоб вибрати таку пару, варто керуватись підказками експертів, адже асортимент моделей настільки великий, що самостійно важко зорієнтуватись.
Про те, як вибрати взуття на зиму та яких моделей краще уникати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram.
"Зимове взуття - дороге! Мало того - це одна з найдорожчих речей в гардеробі. Взуття взимку, як і верхній одяг - це те що ми носимо постійно, кожен день і те, що формує наш образ не тільки на вулиці, але й у приміщенні. Тому сьогодні поговоримо про основну пару взуття", - пише стиліст.
Основна пара - це те, в чому зручно довго ходити, сидіти, працювати, переміщатись містом і загалом вести активне життя.
"Другорядні пари - ті, які ви купуєте з думкою "взую, коли ходити багато не треба". Основних пар взуття звісно може бути кілька, як і другорядних. Все залежить від розмірів вашого гардероба", - пояснює Шевченко.
Стиліст зазначає, що основна пара зимового взуття має володіти наступними характеристиками:
"Я б брала пару грубих чобіт для середньої висоти, високі чоботи на невеликих підборах під спідниці і сукні, та кросівки під спортивні образи, або взуття з фактурною шкірою для різноманіття ваших буденних луків", - радить Шевченко.
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