Как выбрать идеальную обувь на зиму: стилист показала актуальные модели и главные антитренды (фото)

Идеальная обувь на зиму должна быть не только теплой и удобной, но и стильной. Чтобы выбрать такую пару, следует руководствоваться подсказками экспертов, ведь ассортимент моделей настолько большей, что самостоятельно трудно сориентироваться.
О том, как выбрать обувь на зиму и каких моделей лучше избегать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.
"Зимняя обувь - дорогая! Мало того - это одна из самых дорогих вещей в гардеробе. Обувь зимой, как и верхняя одежда - это то, что мы носим постоянно, каждый день и то, что формирует наш образ не только на улице, но и в помещении. Поэтому сегодня поговорим об основной паре обуви", - пишет стилист.
Основная пара - это то, в чем удобно долго ходить, сидеть, работать, перемещаться по городу и вообще вести активную жизнь.
"Второстепенные пары - те, которые вы покупаете с мыслью "обую, когда ходить много не надо". Основных пар обуви конечно может быть несколько, как и второстепенных. Все зависит от размеров вашего гардероба", - объясняет Шевченко.
Стилист отмечает, что основная пара зимней обуви должна обладать следующими характеристиками:
"Я бы брала пару грубых сапог для средней высоты, высокие сапоги на небольшом каблуке под юбки и платья, и кроссовки под спортивные образы, или обувь с фактурной кожей для разнообразия ваших будних луков", - советует Шевченко.
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