Как выбрать идеальную обувь на зиму: стилист показала актуальные модели и главные антитренды (фото)

Как выбрать стильную обувь на зиму

"Зимняя обувь - дорогая! Мало того - это одна из самых дорогих вещей в гардеробе. Обувь зимой, как и верхняя одежда - это то, что мы носим постоянно, каждый день и то, что формирует наш образ не только на улице, но и в помещении. Поэтому сегодня поговорим об основной паре обуви", - пишет стилист.

Основная пара - это то, в чем удобно долго ходить, сидеть, работать, перемещаться по городу и вообще вести активную жизнь.

"Второстепенные пары - те, которые вы покупаете с мыслью "обую, когда ходить много не надо". Основных пар обуви конечно может быть несколько, как и второстепенных. Все зависит от размеров вашего гардероба", - объясняет Шевченко.

Как выбрать зимнюю обувь (фото: Instagram/purpur.stylist)

Какой должна быть основная пара

Стилист отмечает, что основная пара зимней обуви должна обладать следующими характеристиками:

достаточно толстая подошва, потому что зимой земля промерзает, поэтому для основных пар подошва должна быть от 2-3 см.

такую пару удобно быстро одевать, даже когда вы в пуховике

универсальный цвет, подходящий под всю вашу верхнюю одежду

обязательно должен быть утеплитель. Но учтите его плотность и теплоту: если вы передвигаетесь по городу на авто и в основном проводите свое время в помещении - достаточно евро-зимы и теплого носка. Если же вы гуляете по несколько часов с ребенком или передвигаетесь по городу общественным транспортом, а потом еще и проводить много времени на улице - здесь уже нужно что-то потеплее

отсутствие лишней фурнитуры, надписей и огромных лого - это база. Надо, чтобы эта обувь подходила под большинство ваших ежедневных образов

высота - если имеете возможность купить 2-3 пары основной обуви, тогда берите одну низкую, другую над косточкой на ноге и одну высокую. Если нет, тогда самый универсальный вариант - на два пальца над косточкой на ноге. Так, чтобы подчеркнуть самую узкую часть икры

если ваша основная пара обуви имеет каблуки - они должны быть устойчивы. Вам ходить в них часто и много, поэтому шпильки - для второстепенных пар

"Я бы брала пару грубых сапог для средней высоты, высокие сапоги на небольшом каблуке под юбки и платья, и кроссовки под спортивные образы, или обувь с фактурной кожей для разнообразия ваших будних луков", - советует Шевченко.

Как выбрать зимнюю обувь (фото: Instagram/purpur.stylist)