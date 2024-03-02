Як вгамувати нав'язливі думки та тривогу. Вас врятує простий прийом "Сейф"

Як вгамувати нав'язливі думки - техніка "Сейф"

У МОЗ розповіли, що для того, аби заспокоїтися, спочатку потрібно знайти тихе місце. Заплющіть очі та почніть діяти згідно з інструкцією:

уявіть надійний сейф, "намалюйте" усі деталі, подумки до нього доторкніться

вигадайте місце, де знаходиться цей сейф, та усвідомте, що про це знаєте тільки ви

нав'язливі думки чи погані спогади "візуалізуйте" - перетворіть їх на фото, уявіть, як ви тримаєте його в руках та пам'ятайте, що ви у безпеці

покладіть фото у сейф, зачиніть двері та подумки спробуйте відкрити замок - усвідомте, що світлина з негативом надійно захована і більше вас не потурбує.

Техніка "Сейф" - ілюстрована інструкція

Як врятуватися від панічних думок (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Навʼязливі думки про щось погане чи обтяжливі спогади — теж привід звернутися до спеціаліста або сімейного лікаря, який пройшов навчання за програмою ВООЗ mhGAP. Особливо, якщо вони виснажують уже тривалий час", - пояснили у МОЗ.

"Разом ви зможете з'ясувати, чому тривожні думки виникають, чому не йдуть і як їх позбутися. А за необхідності лікар знайде у базі вузького фахівця", - додали в установі.