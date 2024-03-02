Як вгамувати нав'язливі думки та тривогу. Вас врятує простий прийом "Сейф"

Часом у людей можуть виникати нав'язливі думки та тривога. І вони приносять чимало проблем й неприємних емоцій. Втім, впоратися з тривогою та панікою цілком можливо.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook з'явився простий та ефективний психологічний прийом.
У МОЗ розповіли, що для того, аби заспокоїтися, спочатку потрібно знайти тихе місце. Заплющіть очі та почніть діяти згідно з інструкцією:
Як врятуватися від панічних думок (фото: facebook.com/moz.ukr)
"Навʼязливі думки про щось погане чи обтяжливі спогади — теж привід звернутися до спеціаліста або сімейного лікаря, який пройшов навчання за програмою ВООЗ mhGAP. Особливо, якщо вони виснажують уже тривалий час", - пояснили у МОЗ.
"Разом ви зможете з'ясувати, чому тривожні думки виникають, чому не йдуть і як їх позбутися. А за необхідності лікар знайде у базі вузького фахівця", - додали в установі.
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