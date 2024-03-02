Как унять навязчивые мысли и тревогу. Вас спасет простой прием "Сейф"

Как унять навязчивые мысли - техника "Сейф"

В Минздраве рассказали, что для того чтобы успокоиться, сначала нужно найти тихое место. Закройте глаза и начните действовать согласно инструкции:

представьте надежный сейф, "нарисуйте" все детали, мысленно к нему прикоснитесь

придумайте место, где находится этот сейф, и осознайте, что о нем знаете только вы

навязчивые мысли или плохие воспоминания "визуализируйте" - превратите их в фото, представьте, как вы держите его в руках и помните, что вы в безопасности

положите фото в сейф, закройте дверь и мысленно попробуйте открыть замок - осознайте, что снимок с негативом надежно спрятан и больше вас не побеспокоит.

Техника "Сейф" - иллюстрированная инструкция

Как спастись от панических мыслей (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Навязчивые мысли о чем-то плохом или обременительном воспоминании - тоже повод обратиться к специалисту или семейному врачу, который прошел обучение по программе ВОЗ mhGAP. Особенно, если они истощают уже длительное время", - пояснили в Минздраве.

"Вместе вы сможете выяснить, почему тревожные мысли возникают, почему не идут и как от них избавиться. А при необходимости врач найдет в базе узкого специалиста", - добавили в учреждении.