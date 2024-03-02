Как унять навязчивые мысли и тревогу. Вас спасет простой прием "Сейф"

Иногда у людей могут возникать навязчивые мысли и тревога. И они доставляют немало проблем и неприятных эмоций. Впрочем, справиться с тревогой и паникой вполне возможно.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на странице Министерства здравоохранения в Facebook появился простой и эффективный психологический прием.
В Минздраве рассказали, что для того чтобы успокоиться, сначала нужно найти тихое место. Закройте глаза и начните действовать согласно инструкции:
Как спастись от панических мыслей (фото: facebook.com/moz.ukr)
"Навязчивые мысли о чем-то плохом или обременительном воспоминании - тоже повод обратиться к специалисту или семейному врачу, который прошел обучение по программе ВОЗ mhGAP. Особенно, если они истощают уже длительное время", - пояснили в Минздраве.
"Вместе вы сможете выяснить, почему тревожные мысли возникают, почему не идут и как от них избавиться. А при необходимости врач найдет в базе узкого специалиста", - добавили в учреждении.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что психолог объяснил, как общаться с только что вернувшимися с передовой военными.
Кроме того, недавно стало известно, что такое выгорание от беспокойства и как оно проявляется.