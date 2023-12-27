Як вчасно помітити у смартфоні вірус і видалити його назавжди

Що "вміють" мобільні віруси

Віруси, створені для зараження мобільних телефонів (на Android чи iOS), практично нічим не відрізняються від комп'ютерних.

Вони дозволяють зловмисникам здійснити запуск шкідливих програм для того, щоб:

перехоплювати інформацію про здійснені дзвінки й розмови

"читати" SMS-листування

вмикати мікрофон для запису переговорів

знімати за допомогою камери оточуючу ситуацію

визначати місце розташування (відслідковувати геолокацію)

сканувати Bluetooth чи Wi-Fi пристрої, що перебувають у зоні досяжності

збирати інформацію про відвідувані сайти

красти важливі персональні дані та паролі від акаунтів

блокувати роботу окремих програм чи функцій смартфона (а то й гаджет в цілому) й вимагати грошову "винагороду"

передавати усі отримані нелегальним шляхом дані на сервери в інтернеті

Кіберзлочинці використовують безліч "інструментів" (ілюстративне фото: Рixabay)

Типи мобільних вірусів

Серед основних типів шкідливого програмного забезпечення для смартфонів варто згадати:

шпигунські програмні додатки - збирають персональну інформацію для подальшого нелегального використання, стежать за користувачем або підслуховують його (деякі з них практично "офіційні" - мають навіть власну технічну підтримку чи веб-сайт)

- збирають персональну інформацію для подальшого нелегального використання, стежать за користувачем або підслуховують його (деякі з них практично "офіційні" - мають навіть власну технічну підтримку чи веб-сайт) програми-вимагачі - блокують або шифрують важливі дані й пропонують повернути їх користувачеві за винагороду

- блокують або шифрують важливі дані й пропонують повернути їх користувачеві за винагороду трояни - можуть дезактивувати певні програми, викрадати персональну інформацію, навіть "блокувати" гаджет (вони "прилипають" до легальних додатків і заражають телефон після їхнього встановлення та активації користувачем)

- можуть дезактивувати певні програми, викрадати персональну інформацію, навіть "блокувати" гаджет (вони "прилипають" до легальних додатків і заражають телефон після їхнього встановлення та активації користувачем) хробаки - можуть копіювати персональні дані, заражати й "блокувати" телефон, навіть "кооперуватися" з іншими вірусами (вони найчастіше потрапляють в гаджет через SMS, MMS або інші цифрові носії і є найнебезпечнішим типом шкідливого ПЗ для Android, оскільки запрограмовані на нескінченне самовідтворення)

Кожен телефон потребує захисту (ілюстративне фото: Рixabay)

Ознаки зараження телефона

Дізнатися, чи заражений ваш телефон, може бути непросто. Водночас існують певні "симптоми" вірусу.

По суті, про наявність шкідливого програмного забезпечення може свідчити будь-яка нестандартна поведінка смартфона, зокрема:

регулярне "аварійне" завершення роботи програм чи додатків

довільний (самостійний) запуск додатків

поява нових програм (яких ви не встановлювали)

збільшення обсягу використаних даних (інтернет-трафіку) без видимих причин

автоматичне вмикання дисплея на заблокованому пристрої

завелика кількість реклами (без запущених програм)

банери, які вимагають від користувача певних дій для закриття

занадто швидка розрядка акумулятора

стрімке й незрозуміле "з'їдання" грошей з рахунку

проблеми із запуском деяких додатків (особливо антивіруса)

занадто сильний і стрімкий нагрів гаджета (особливо коли всі додатки закриті)

повідомлення "в додатку com.android.systemUI сталася помилка"

повідомлення про виявлення шкідливого ПЗ

занадто повільна робота пристрою

довільне здійснення дзвінків на короткі номери (після чого з рахунку списуються кошти)

неможливість відкрити налаштування телефону або ж системні програми

За додатками варто стежити (ілюстративне фото: Рixabay)

Як видалити вірус зі смартфона

Для того, щоб очистити свій телефон від шкідливих програм, експерти радять здійснити низку кроків:

вийняти зі смартфона сім-картку

завантажити антивірус - через Wi-Fi з офіційного магазину додатків

просканувати пристрій антивірусом та видалити всі шкідливі програми, знайдені ним

видалити антивірус та перезавантажити гаджет

завантажити ще один (інший) антивірус

перевірити телефон ще раз (за допомогою другого антивіруса)

зайти в налаштування телефону і відключити права адміністратора для всіх програм і додатків

переглянути всі встановлені програми та видалити ті, що вам невідомі (система не дозволить видалити те, що дійсно необхідне для нормального функціонування)

Альтернативним варіантом "очищення" телефона є його відновлення до заводських налаштувань. Тоді видалені будуть всі програми, крім системних.

Після цього потрібно ще раз перезавантажити пристрій і бажано перевірити його за допомогою кількох різних антивірусів (про всяк випадок).