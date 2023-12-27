Как вовремя заметить в смартфоне вирус и удалить его навсегда

Что "умеют" мобильные вирусы

Вирусы, созданные для заражения мобильных телефонов (Android или iOS), практически ничем не отличаются от компьютерных.

Они позволяют злоумышленникам осуществить запуск вредоносных программ для того, чтобы:

перехватывать информацию о совершенных звонках и разговорах

"читать" SMS-переписку

включать микрофон для записи переговоров

снимать с помощью камеры окружающую ситуацию

определять местоположение (отслеживать геолокацию)

сканировать Bluetooth или Wi-Fi устройства, находящиеся в зоне досягаемости

собирать информацию о посещаемых сайтах

воровать важные персональные данные и пароли от аккаунтов

блокировать работу отдельных программ или функций смартфона (а то и гаджет в целом) и требовать денежное вознаграждение

передавать все полученные нелегальным путем данные на серверы в интернете

Киберпреступники используют множество "инструментов" (иллюстративное фото: Рixabay)

Типы мобильных вирусов

Среди основных типов вредоносного программного обеспечения для смартфонов следует упомянуть:

шпионские программные приложения - собирают персональную информацию для дальнейшего нелегального использования, следят за пользователем или подслушивают его (некоторые из них практически "официальные" - имеют даже собственную техническую поддержку или веб-сайт)

- собирают персональную информацию для дальнейшего нелегального использования, следят за пользователем или подслушивают его (некоторые из них практически "официальные" - имеют даже собственную техническую поддержку или веб-сайт) программы-вымагатели - блокируют или шифруют важные данные и предлагают вернуть их пользователю за вознаграждение

- блокируют или шифруют важные данные и предлагают вернуть их пользователю за вознаграждение трояны - могут деактивировать определенные программы, похищать персональную информацию, даже "блокировать" гаджет (они "прилипают" к легальным приложениям и заражают телефон после их установки и активации пользователем)

- могут деактивировать определенные программы, похищать персональную информацию, даже "блокировать" гаджет (они "прилипают" к легальным приложениям и заражают телефон после их установки и активации пользователем) черви - могут копировать персональные данные, заражать и "блокировать" телефон, даже "кооперироваться" с другими вирусами (они чаще всего попадают в гаджет через SMS, MMS или другие цифровые носители и являются самым опасным типом вредоносного ПО для Android, поскольку запрограммированы на бесконечное самовоспроизводство)

Каждый телефон нуждается в защите (иллюстративное фото: Рixabay)

Признаки заражения телефона

Узнать, заражен ли ваш телефон, может быть непросто. В то же время, существуют определенные "симптомы" вируса.

По сути, о наличии вредоносного программного обеспечения может свидетельствовать любое нестандартное поведение смартфона, в частности:

регулярное "аварийное" завершение работы программ или приложений

произвольный (самостоятельный) запуск приложений

появление новых программ (которых вы не устанавливали)

увеличение объема использованных данных (интернет-трафика) без видимых причин

автоматическое включение дисплея на заблокированном устройстве

большое количество рекламы (без запущенных программ)

баннеры, требующие от пользователя определенных действий для закрытия

слишком быстрая разрядка аккумулятора

стремительное и непонятное "съедание" денег со счета

проблемы с запуском некоторых приложений (особенно антивируса)

слишком сильный и стремительный нагрев гаджета (особенно когда все приложения закрыты)

сообщение "в приложении com.android.systemUI произошла ошибка"

сообщение об обнаружении вредоносного ПО

слишком медленная работа устройства

произвольное совершение звонков на короткие номера (после чего со счета списываются денежные средства)

невозможность открыть настройки телефона или системные программы

За приложениями нужно следить (иллюстративное фото: Рixabay)

Как удалить вирус со смартфона

Для того чтобы очистить свой телефон от вредоносных программ, эксперты советуют осуществить ряд действий:

вынуть из смартфона сим-карту

скачать антивирус - через Wi-Fi из официального магазина приложений

просканировать устройство антивирусом и удалить все вредоносные программы, найденные им

удалить антивирус и перезагрузить гаджет

скачать еще один (другой) антивирус

проверить телефон еще раз (с помощью второго антивируса)

зайти в настройки телефона и отключить права администратора для всех программ и приложений

просмотреть все установленные программы и удалить неизвестные вам (система не позволит удалить то, что действительно необходимо для нормального функционирования)

Альтернативным вариантом "очистки" телефона является его восстановление до заводских настроек. Тогда будут удалены все программы, кроме системных.

После этого нужно еще раз перезагрузить устройство и желательно проверить его с помощью нескольких антивирусов (на всякий случай).