Как уберечь телефон во время морозов, чтобы не повредить аккумулятор

Очевидно, что во время использования на морозе нагрузка на телефон существенно увеличивается. Ведь для поддержания стабильной температуры в системе ему нужно потратить еще большее количество ресурса.

Как уберечь смартфон во время холода и не повредить батарею - читайте ниже в материале Styler.

Как защитить смартфон в морозы?

В первую очередь следует снизить использование телефона на улице, когда температура опускается ниже нуля. Положите телефон в карман, а не в рюкзак или сумку, где температура тоже не самая теплая.

Если на улице дождь или снег, избегайте попадания капель на экран. Таким образом, теплопроводность устройства снижается. А если влаги будет слишком много пострадает и сам детектор.

Однако больше всего в морозы страдает аккумулятор. Эксперты говорят, что аккумуляторы, устанавливаемые в современных смартфонах, основываются на технологии литий-полимер или литий-ион.

Из двух разновидностей лучше холод переносят литий-полимерные. Но все равно на морозе они разряжаются. При охлаждении смартфона до 0 градусов Цельсия аккумулятор потеряет 20-40% емкости.

Снизьте использование смартфона на улице (фото: Freepik)

Как сохранить заряд на холоде?

В общем то, как батарея будет работать на холоде, зависит от ее состояния и ухода на протяжении всего времени использования. Но все же кое-чем помочь можно.

Не оставляйте на зарядке

Вероятно, вы также любите поставить телефон на зарядку на всю ночь, и думаете, что в этом ничего страшного. Однако именно так батарея и изнашивается.

Для прибора емкостью 2900 мАч хватит 2,5-3 часа, чтобы полностью зарядиться. После этого начинается подпитка и поддержание на отметке 100%, вызывая у батареи "стрессовое состояние".

Заряжать телефон, как только есть возможность

Если вы думаете, что постоянная подкормка телефона по 10-15 минут будет держать батарею в тонусе, то глубоко ошибаетесь. Лучше зарядить телефон один раз и полностью.

Кстати, не стоит также разряжать его до полного нуля слишком часто. По достижении максимального заряда его работоспособность со временем может снизиться на 50%.

Чтобы сохранить батарею, необходимо удерживать общий уровень заряда в пределах 30-75%. Такая эксплуатация признана наиболее эффективной и полезной смартфону.

Контролируйте температуру девайса

Если на улице сильный мороз, телефон может тормозить и не выполнять свое назначение до конца. Высокие температуры приводят к:

потери емкости на 25-50%

выхода гаджета из строя

зависание

периодического выключения

К тому же, когда вернетесь домой, не пользуйтесь телефоном сразу. Ему нужно вернуться к комнатной температуре, чтобы снова полностью служить вам еще несколько лет.