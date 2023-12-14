Як вберегти суглоби взимку та обрати правильне взуття: поради ортопеда

Чому суглобам шкодить холод? Як вибрати правильне зимове взуття, щоб уникнути травм? У яких випадках варто звернутися за консультацією лікаря?

На ці та інші актуальні питання відомий український ортопед-хірург Олександр Галузинський дав поради читачам РБК-Україна (проєкт Styler).

Чи правда, що взимку проблеми з суглобами виникають частіше?

Так, зима - досить агресивний період для суглобів. Коли під час зміни погоди падає чи підіймається атмосферний тиск - в суглобах тиск теж змінюється. Вони стають більш скутими, що може викликати дискомфорт чи навіть біль. Є й інші загрози.

Достатньо переохолодитись під час прогулянки, щоб в суглобах відбулось згущення рідини та виникли м’язові спазми. Додам що взимку люди менше рухаються, а це також погано впливає на здоров’я суглобів.

Як подбати про суглоби в холодну пору року?

Найкраща порада: завжди одягайтесь по погоді. Цим ви не тільки суглобам допоможете, а й просто не захворієте. При низькій температурі головне завдання - не змерзнути. Коли ж завдання провалено - мерщій біжіть додому зігріватись!

Швидко допоможе зігрітись теплий душ. В жодному разі не гарячий. Потрібно щоб тепла вода повільно зігріла ваші м’язи. Як варіант - прийміть теплу ванну. Немає часу на душ та ванну? Приготуйте гарячий чай. У випадку, якщо відчуваєте скутість у суглобах - використайте мазь, що зігріває. І одягніться так, щоб не мерзнути.

Мабуть, взимку і взуття потрібно носити особливе… Що порадите?

Якщо ваше взуття зручне, добре захищає від холоду та ковзання під час ожеледиці - вважайте ви знайшли ідеальну пару. Слизька підошва - чи не найпоширеніша причина всіх травм суглобів у зимовий період.

Тож обирайте взуття з протектором, який не ковзає та має гарну амортизацію. Щоб убезпечити себе від травм під час ожеледиці, можна одягнути на підошву льодоступи: наразі їх вибір досить великий. Жінкам, які готові жертвувати здоров’ям заради краси, все ж не раджу носити в ожеледицю взуття на високих підборах.

Порадьте, як підготувати суглоби до зими?

Немає кращого варіанту підготовки суглобів до зимових випробувань, ніж заняття спортом. Тому щодня робіть зарядку. І не лише взимку, а весь рік. Хороші комплекси вправ можна знайти на YouTube, але якщо у вас вже існують проблеми з суглобами - спочатку порадьтесь з лікарем.

Виконувати вправи потрібно регулярно, але без фанатизму та надмірних навантажень. Не женіться за рекордами. Тримати суглоби у тонусі допоможуть плавання та заняття пілатесом. Суглобам потрібен рух, тому навіть звичайні щоденні прогулянки будуть сприяти їх повноцінній роботі.

Людям з надмірною вагою варто подумати про дієту. Зайва вага - це додаткове навантаження. Взимку й так доводиться носити велику кількість одягу, а зайві кілограми здоров’я суглобам точно не додають.

Що стосується харчування: які продукти допоможуть зміцнити суглоби?

Для початку необхідно підтримувати в організмі водний баланс: рідина змащує суглоби та зберігає гнучкість хрящів. На жаль, деякі люди не люблять пити чисту воду, замінюючи її кавою, чаєм, компотами чи соками.

Якщо ви теж забуваєте про воду - встановіть на смартфон спеціальний застосунок, який нагадає, що настав час випити склянку води. Щодо меню - як влітку, так і взимку суглобам потрібен кальцій. Якщо цього мінералу не вистачає в раціоні, організм забирає його з кісток, що призводить до проблем.

Подбайте, щоб у вашому меню завжди були молочні продукти, овочі, крупи, м’ясо, риба. За порадою сімейного лікаря можна підібрати вітамінний комплекс, який гарантовано буде постачати організму щоденну норму кальцію. Це стосується і вітаміну D. Взимку не завжди вдається отримати потрібну дозу від сонячного проміння, тому варто купити вітамін D в аптеці.

За яких симптомів потрібно звертатися за допомогою лікаря-ортопеда?

Все просто. Наприклад, якщо ви розумієте, що з коліном щось не так - воно болить під час ходи, або ви відчуваєте певний дискомфорт - це вже привід для того, щоб записатись на консультацію.

Досить часто пацієнти вважають, що причина болі в суглобах - реакція організму на різку переміну погоди. Не ставте собі діагнози.

Лише спеціаліст може знайти першопричину болю та призначити лікування. Для початку сходіть до сімейного лікаря. Він оцінить ситуацію і за потреби призначить консультацію ортопеда.

Не раджу зволікати з візитом до лікаря пацієнтам віком 40-50 років. Проблеми з суглобами, як правило, починаються саме в цей віковий період. І чим раніше пацієнт звернеться до ортопеда, тим простішим буде процес лікування. Тим кращим буде результат.