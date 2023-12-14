Как уберечь суставы зимой и выбрать правильную обувь: советы ортопеда

Почему суставам вредит холод? Как выбрать правильную зимнюю обувь, чтобы избежать травм? В каких случаях следует обратиться за консультацией врача?

На эти и другие актуальные вопросы известный украинский ортопед-хирург Александр Галузинский посоветовал читателям РБК-Украина (проект Styler).

Верно ли, что зимой проблемы с суставами возникают чаще?

Да, зима – достаточно агрессивный период для суставов. Когда во время смены погоды падает или поднимается атмосферное давление - в суставах давление тоже меняется. Они становятся более скованными, что может вызвать дискомфорт или даже боль. Есть и другие опасности.

Достаточно переохладиться во время прогулки, чтобы в суставах произошло сгущение жидкости и мышечные спазмы. Добавлю, что зимой люди меньше двигаются, а это также плохо влияет на здоровье суставов.

Как позаботиться о суставах в холодное время года?

Лучший совет: всегда одевайтесь по погоде. Этим вы не только суставам поможете, но и просто не заболеете. При низкой температуре главная задача - не замерзнуть. Когда же задача провалена - скорее бегите домой согреваться!

Быстро поможет согреться теплый душ. Ни в коем случае не горячий. Нужно, чтобы теплая вода медленно согрела ваши мышцы. Как вариант – примите теплую ванну. Нет времени на душ и ванную? Приготовьте горячий чай. В случае, если чувствуете скованность в суставах - используйте согревающую мазь. И оденьтесь так, чтобы не мерзнуть.

Пожалуй, зимой и обувь нужно носить особенное… Что посоветуете?

Если ваша обувь удобна, хорошо защищает от холода и скольжения во время гололеда – считайте вы нашли идеальную пару. Скользкая подошва – едва ли не самая распространенная причина всех травм суставов в зимний период.

Поэтому выбирайте обувь с протектором, который не скользит и имеет хорошую амортизацию. Чтобы обезопасить себя от травм во время гололеда, можно одеть на подошву ледоступы: пока их выбор достаточно велик. Женщинам, которые готовы жертвовать здоровьем ради красоты, все же не советую носить в гололедицу обувь на высоком каблуке.

Посоветуйте, как подготовить суставы к зиме?

Нет лучшего варианта подготовки суставов к зимним испытаниям, чем занятия спортом. Поэтому каждый день делайте зарядку. И не только зимой, но и весь год. Хорошие комплексы упражнений можно найти на YouTube, но если у вас уже существуют проблемы с суставами – сначала посоветуйтесь с врачом.

Делать упражнения нужно регулярно, но без фанатизма и чрезмерных нагрузок. Не гонитесь за рекордами. Держать суставы в тонусе помогут плавание и занятие пилатесом. Суставам нужно движение, поэтому даже обычные ежедневные прогулки будут способствовать их полноценной работе.

Людям с избыточным весом следует подумать о диете. Лишний вес – это дополнительная нагрузка. Зимой и так приходится носить большое количество одежды, а лишние килограммы здоровья суставам точно не прибавляют.

Что касается питания: какие продукты помогут укрепить суставы?

Для начала необходимо поддерживать в организме водный баланс: жидкость смазывает суставы и сохраняет гибкость хрящей. К сожалению, некоторые люди не любят пить чистую воду, заменяя ее кофе, чаем, компотами или соками.

Если вы тоже забываете о воде - установите на смартфон специальное приложение, которое напомнит, что пора выпить стакан воды. По меню – как летом, так и зимой суставам нужен кальций. Если этого минерала не хватает в рационе, организм уносит его из костей, что приводит к проблемам.

Позаботьтесь, чтобы в вашем меню всегда были молочные продукты, овощи, крупы, мясо, рыба. По совету семейного врача можно подобрать витаминный комплекс, который гарантированно будет снабжать организм ежедневной нормой кальция. Это касается и витамина D. Зимой не всегда удается получить нужную дозу от солнечных лучей, поэтому следует купить витамин D в аптеке.

За какими симптомами нужно обращаться с помощью врача-ортопеда?

Всё просто. Например, если вы понимаете, что с коленом что-то не так - оно болит во время ходьбы, или вы чувствуете определенный дискомфорт - это уже повод для того, чтобы записаться на консультацию.

Довольно часто пациенты считают, что причина боли в суставах – реакция организма на резкое изменение погоды. Не ставьте себе диагнозы.

Только специалист может найти первопричину боли и назначить лечение. Для начала сходите к семейному врачу. Он оценит ситуацию и при необходимости назначит консультацию ортопеда.

Не советую медлить с визитом к врачу пациентам в возрасте 40-50 лет. Проблемы с суставами, как правило, начинаются именно в этот возрастной период. И чем раньше пациент обратится к ортопеду, тем проще будет процесс лечения. Тем лучше будет результат.