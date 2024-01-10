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Як вберегти дітей від ГРВІ: 5 порад батькам від Заслуженого лікаря України

Середа 10 січня 2024 18:25
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Як вберегти дітей від ГРВІ: 5 порад батькам від Заслуженого лікаря України Фото: Як вберегти дитину від ГРВІ (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Зима - це період частих ГРВІ у дітей, але не варто хвилюватися, бо хвороби для них - це тренування імунітету.

Як вберегти дітей від повторних ГРВІ розказав доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного університету України ім. О. О. Богомольця, Заслужений лікар України Сергій Крамарьов в інтерв'ю для РБК-Україна.

Як вберегти дітей від ГРВІ

Якщо говорити про запобігання повторним захворюванням і про зменшення їх кількості, то перший напрям - це стиль життя батьків. Адже, крім особливостей імунної системи, є й зовнішні чинники, які можуть призводити до збільшення частоти респіраторних інфекцій.

Наприклад, куріння батьків може негативно впливати на слизові оболонки дітей.

Підтримуйте вологий мікроклімат у приміщеннях, де перебувають діти, а саме оптимальні вологість і температура.

На слизові оболонки негативно впливають сухе або ж занадто вологе повітря і висока температура у приміщенні, тож звертайте на це увагу.

Подбайте про раціональне та вітамінізоване харчування.

І, звісно, за можливості не уникайте великих скупчень людей у холодний період року. Не ізолюйте дитину від однолітків, як роблять деякі батьки.

Зараз у нашій країні з об’єктивних причин у дитячих колективах менше традиційних свят, "ранків", де б скупчувалися діти, але натомість з’явилася проблема тривалого перебування великої кількості дітей в укриттях під час повітряних тривог.

І для профілактики рекурентних респіраторних інфекцій важливим заходом є вакцинація.

Якщо говорити про бактерії, то насамперед дитину треба захистити від ураження пневмококом і гемофільною паличкою.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень обов’язковим є щеплення проти гемофільної палички (Hib-інфекції) і рекомендованим - проти пневмококової інфекції.

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Календар профілактичних щеплень

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