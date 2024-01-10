Как уберечь детей от ОРВИ: 5 советов родителям от Заслуженного врача Украины
Зима - это период частых ОРВИ у детей, но не стоит волноваться, потому что болезни для них - это тренировка иммунитета.
Как уберечь детей от повторных ОРВИ рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний Национального университета Украины им. Богомольца, Заслуженный врач Украины Сергей Крамарев в интервью для РБК-Украина.
Как уберечь детей от ОРВИ
Если говорить о предотвращении повторных заболеваний и об уменьшении их количества, то первое направление - это стиль жизни родителей. Ведь кроме особенностей иммунной системы, есть и внешние факторы, которые могут приводить к увеличению частоты респираторных инфекций.
К примеру, курение родителей может негативно влиять на слизистые детей.
Поддерживайте влажный микроклимат в помещениях, где находятся дети, а именно оптимальную влажность и температуру.
На слизистые негативно влияют сухой или слишком влажный воздух и высокая температура в помещении, поэтому обращайте на это внимание.
Позаботьтесь о рациональном и витаминизированном питании.
И, конечно, по возможности не избегайте больших скоплений людей в холодный период года. Не изолируйте ребенка от сверстников, как поступают некоторые родители.
Сейчас в нашей стране по объективным причинам в детских коллективах меньше традиционных праздников, "утренников", где бы находились дети, но появилась проблема длительного пребывания большого количества детей в укрытиях во время воздушных тревог.
И для профилактики рекуррентных респираторных инфекций важной мерой является вакцинация.
Если говорить о бактериях, то прежде всего ребенка нужно защитить от поражения пневмококком и гемофильной палочкой.
Согласно Национальному календарю профилактических прививок обязательна прививка против гемофильной палочки (Hib-инфекции) и рекомендованной - против пневмококковой инфекции.
Календарь профилактических прививок
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