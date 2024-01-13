Як узаконити будівництво власного житла: детальне пояснення

Земельна ділянка

Потрібно мати у власності/співвласності земельну ділянку або бути її користувачем. Земля повинна бути зареєстрована в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) із присвоєнням їй кадастрового номера або у замовника повинен бути державний акт на право власності.

Ця земельна ділянка має відповідати намірам її забудови, тобто житловий будинок можна звести на землі з призначенням "для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)".

Вихідні дані

Замовник через портал Дія або ЦНАП звертається до уповноваженого органу містобудування та архітектури (УОМА) за місцем розташування об’єкта для отримання вихідних даних - будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Ця послуга є безкоштовною.

На період воєнного стану замість будівельного паспорта можна отримати схему намірів забудови ділянки у приватного проектанта, який має на це відповідну ліцензію.

Отримання права на початок будівельних робіт

Також потрібно подати до органу державного архітектурно-будівельного контролю (ДІАМ або органу ДАБК при ОМС) повідомлення про початок виконання будівельних робіт - через портал Дія або ЦНАП. Ця послуга також є безкоштовною.

Будівництво об’єкта

Після подання повідомлення замовник може розпочинати будівельні роботи: власними силами або ж із залученням підрядника. Перед поданням повідомлення про початок будівельних робіт замовник може укласти з генпідрядником договір.

У цьому випадку договір повинен бути внесений генпідрядником в Реєстрі будівельної діяльності, а присвоєний йому 16-ти значний реєстраційний номер - переданий замовникові.

Технічна інвентаризація

Після завершення будівельних робіт замовнику необхідно звернутися в Бюро технічної інвентаризації, щоб відповідальна атестована особа виїхала на об’єкт, а також для виготовлення технічної документації. Таку документацію обов’язково треба внести в Реєстр будівельної діяльності із присвоєнням 16-ти значного реєстраційного номера.

Прийняття об’єкта в експлуатацію

Замовник може подати до органу державного архітектурно-будівельного контролю (ДІАМ або органу ДАБК при ОМС) декларацію про готовність об’єкта до експлуатації через Дію або ЦНАП. Ця послуга є безкоштовною.

Оформлення права власності

Після реєстрації декларації замовникові треба звернутися до державного реєстратора або нотаріуса для оформлення права власності на об’єкт та внесення відповідних відомостей до ДРРП (Державний реєстр речових прав) й отримання витягу.

Як узаконити будівництво житла (фото: Telegram/"Ти ж юрист)