Власники земельних ділянок можуть втратити їх, якщо не виконають цієї процедури

Сертифікат на земельну частку (пай) дає право нею володіти до 1 січня 2025 року. Якщо до цього часу не оформити право власності на себе, то вона перейде громаді.

Про те, як не втратити земельну ділянку, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Відділення Нотаріальної палати України у Волинській області у Facebook .

Як не втратити свої земельні ділянки

Статтею 13 Закону України від 05 червня 2003 року "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" встановлено правило, що у разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на землю, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Як оформити право власності на землю:

подати до сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована земельна частка (пай) заяву про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж ділянки

звернутись до землевпорядної організації, щоб розробити проектну документацію із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки

звернутись до центру надання адміністративних послуг з заявою про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру

звернутись до відповідної місцевої ради, щоб затвердити розроблену проектну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність

звернення до центру надання адміністративних послуг, нотаріуса для проведення державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку. Результат - витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку

"Якщо ж право на земельну частку (пай) і відповідний сертифікат належить померлій особі, таке право необхідно спочатку успадкувати", - пояснюють нотаріуси.

Спадкоємцям потрібно звернутися із відповідним сертифікатом та свідоцтвом про смерть власника сертифіката до нотаріуса для отримання консультації щодо порядку спадкування та отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку (пай).

Із таким свідоцтвом та сертифікатом спадкоємець повинен звернутись до відповідної сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована земельна частка (пай), та оформити право власності за вище вказаним алгоритмом.