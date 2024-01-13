Как узаконить строительство собственного жилья: подробное объяснение

Земельный участок

Нужно иметь в собственности земельный участок или быть его пользователем. Земля должна быть зарегистрирована в Государственном реестре прав (ДРРП) с присвоением ей кадастрового номера или у заказчика должен быть государственный акт на право собственности.

Этот земельный участок должен соответствовать намерениям его застройки, то есть жилой дом можно возвести на земле с назначением "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)".

Исходные данные

Заказчик через портал "Дія" или ЦНАП обращается в уполномоченный орган градостроительства и архитектуры (УОМА) по месту расположения объекта для получения исходных данных - строительного паспорта застройки земельного участка. Эта услуга бесплатна.

На период военного положения вместо строительного паспорта можно получить схему намерений застройки участка у частного проектировщика, имеющего на это соответствующую лицензию.

Получение права на начало строительных работ

Также нужно подать в орган государственного архитектурно-строительного контроля (ДИАМ или орган ГАСК при ОМС) сообщение о начале выполнения строительных работ - через портал "Дія" или ЦНАП. Эта услуга также является бесплатной.

Строительство объекта

После подачи сообщения заказчик может начинать строительные работы: собственными силами или с привлечением подрядчика. Перед представлением уведомления о начале строительных работ заказчик может заключить с генподрядчиком договор.

В этом случае договор должен быть внесен генподрядчиком в Реестре строительной деятельности, а присвоен ему 16-ти значительный регистрационный номер - передан заказчику.

Техническая инвентаризация

После завершения строительных работ заказчику необходимо обратиться в Бюро технической инвентаризации, чтобы ответственное аттестованное лицо выехало на объект, а также для изготовления технической документации. Такую документацию обязательно нужно внести в Реестр строительной деятельности с присвоением 16-ти значимого регистрационного номера.

Принятие объекта в эксплуатацию

Заказчик может подать в орган государственного архитектурно-строительного контроля (ДИАМ или орган ГАСК при ОМС) декларацию о готовности объекта к эксплуатации через "Дія" или ЦНАП. Эта услуга бесплатна.

Оформление права собственности

После регистрации декларации заказчику следует обратиться к государственному регистратору или нотариусу для оформления права собственности на объект и внесения соответствующих сведений в ГРРП (Государственный реестр прав) и получения выписки.

Как узаконить строительство жилья (фото: Telegram/"Ти же юрист")