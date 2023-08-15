Як усунути засмічення у раковині, не розбираючи сифон: потужні народні засоби

Якщо в раковині утворилося засмічення, його можна спробувати прочистити народним засобом, не розбираючи сифон. Всі компоненти для цього способу, швидше за все є у кожного вдома.
Що допоможе прочистити раковину - читайте нижче.
Їжа
Частинки харчових відходів потрапляють в вигнуту частину труби, яка знаходиться відразу під умивальником, накопичуються там, утворюють засмічення.
Щоб не виникало такої проблеми, можна встановлювати подрібнювач, тоді залишки їжі можна буде змивати в умивальник, а не викидати у відро для сміття.
Жир
Жир створює липкий осад, на якому скупчуються залишки продуктів, через що утворюється "сміттєва пробка". Погіршує ситуацію холодна вода, при якій жир застигає і стає густішим.
Мило
Такий продукт, крім очищення та видалення бактерій може й нашкодити. З'єднуючись із залишками їжі і сторонніми рідинами, мило утворює вологу щільну масу, через яку і виникає засмічення. Саме тому руки краще мити в умивальнику, а раковину на кухні використовувати тільки для миття посуду.
Волосся
Причиною засмічення у ванній кімнаті, найчастіше, стає волосся. Тому необхідно використовувати сіточку і регулярно її чистити.
Розчин солі
У склянці води потрібно розчинити кілька ложок солі та вилити в зливний отвір. Далі необхідно зачекати п’ять хвилин та взяти вантуз для усунення засмічення.
Сода з оцтом
В раковину необхідно засипати 5 великих ложок порошку харчової соди та вилити склянку оцту (9%). Виникне хімічна реакція, яка розчинить засмічення. Коли шипіння з труби припиниться, промийте мийку і труби гарячою водою.
Сода з оцтом і пральним порошком
Змішати 5 ложок харчової соди і прального порошку і все висипте в отвір раковини. Далі потрібно залити в злив склянку оцту. Мийку залиште на пів години. В кінці промийте раковину гарячою водою.
Сода з сіллю
Змішайте склянку солі і соди та розчиніть у 2 склянках теплої води. Отриманий концентрований розчин вилийте у раковину та зачекайте. Після цього промийте раковину гарячою водою.
Лимонна кислота
Необхідно 100 г лимонної кислоти засипати в зливний отвір, залити 250 мл окропу та через 20 хвилин змити гарячою водою.
Додамо, що досить часто люди використовують хімічні засоби для боротьби з проблемою.
Хімічний спосіб - це варіант боротьби з засміченнями, під час якого в боротьбу вступають різні засоби: кислоти, гелі та рідини. Їх нескладно знайти в будь-якому магазині побутової хімії. Як правило, такі засоби заливають в зливний отвір на 30 хвилин, а потім змивають гарячою водою.
Однак, категорично заборонено нахилятись над раковиною, поки йде процес очищення, навіть якщо слив видає нетипові звуки. Все тому, що можна отримати хімічний опік.
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