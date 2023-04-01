А ви знали навіщо вашій раковині другий отвір?

Більшість сучасних раковин на кухні чи у ванній мають другий отвір, який розташований часто під краном, або збоку. Але завжди у верхній частині раковини. Навіщо ж він потрібен?

Другий отвір - ваша страховка

Насправді цей отвір не просто для декору, він потрібен, щоб ви не затопили ваш дім, а заодно і сусідів, якщо ви мешканець багатоквартирного будинку.

Головним отвором є той, що на дні раковини. Він з'єднаний з сифоном, в якому осідає сміття, жир, волосся та всі інші відходи нашої життєдіяльності. Буває таке, що сифон або сам злив забивається. Якщо ви при цьому забудете закрити в поспіху чи через неуважність воду, вона почне литися через край.

Щоб цього не відбулося, у вашій раковині є цей самий другий отвір, який називається отвором переливної дренажної системи або переливним отвором, який дає змогу протидіяти витоку води.

Другий отвір на раковині має важливе значення (фото: instagram.com)

Дійсно, коли ваша раковина наповнюється через те, що зливні труби забиті або потік води занадто сильний, щоб злити його в каналізацію, другий отвір приходить на допомогу.

Не зловживайте

Однак не варто покладати всі надії саме на цей дренажний отвір. Він може так само забитися і не встигнути спустити воду за потреби.

Крім того часте забруднення основного отвору неминуче призведе до засорювання труб. Тож викидайте харчові відходи перед тим як мити посуд, або ж встановіть під раковину спеціальний подрібнювач.

Прочистити труби в разі засору допоможуть спеціальні засоби типу "Кріт" або народні методи, на кшталт оцту і соди.