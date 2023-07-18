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Названий єдиний і натуральний спосіб позбутися жахливого запаху з раковини

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Вівторок 18 липня 2023 09:53
Названий єдиний і натуральний спосіб позбутися жахливого запаху з раковини Фото: Як позбутися запаху з раковини (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Забита раковина з неприємним запахом, на жаль, - дуже часта проблема на кухні та у ванній. Прочистити і позбутися вони - завдання не з легких.

Експерти видання Express поділилися своїми головними порадами, як виправити це, не вдаючись до агресивних хімікатів.

Чому засмічується раковина

Засмічення каналізації у ванні викликане скупченням волосся, бруду, жиру або мильної піни. В результаті отвір для стоку забивається та приносить масу неприємностей.

Якщо вода стікатиме повільно, на ванні або душовому піддоні утворюється слизький шар бруду, що становить як небезпеку, так і гігієнічний ризик для будь-кого, хто нею користується.

Як очистити раковину у ванній та на кухні

Експерти рекомендують вам спробувати натуральний спосіб очистити раковину. Для цього знадобиться харчова сода, оцет та гаряча вода.

Засипте в отвір соду, оцет і залиште на 30 хвилинмінути. Після цього залийте туди окріп.

Харчова сода та оцет - це натуральне рішення, природніше, ніж використання хімікатів. Харчова сода розчиняє бруд із вашої каналізації.

"Коли ви додаєте оцет у харчову соду, ви отримуєте бурхливу хімічну реакцію, яка має очистити засмічення", - зазначили експерти.

Хоча цей метод не завжди працює для найсерйозніших засмічень, це "дешевий та екологічно чистий" крок, який вам однозначно варто спробувати.

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