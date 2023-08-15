Как устранить засор в раковине, не разбирая сифон: мощные народные средства

Почему засоряется раковина

Еда

Частицы пищевых отходов попадают в изогнутую часть трубы, которая находится сразу под умывальником, накапливаются там, образуют засор.

Чтобы не возникало такой проблемы, можно устанавливать измельчитель, тогда остатки пищи можно будет смывать в умывальник, а не выбрасывать в мусорное ведро.

Жир

Жир создает липкий осадок, на котором скапливаются остатки продуктов, из-за чего образуется "мусорная пробка". Усугубляет ситуацию холодная вода, при которой жир застывает и становится гуще.

Мыло

Такой продукт, кроме очищения и удаления бактерий, может и навредить. Соединяясь с остатками пищи и посторонними жидкостями, мыло образует влажную плотную массу, из-за которой и возникает засор. Именно поэтому руки лучше мыть в умывальнике, а раковину на кухне использовать только для мытья посуды.

Волосы

Причиной засорения в ванной комнате, чаще всего, становятся волосы. Поэтому необходимо использовать сеточку и регулярно ее чистить.

Народные методы очищения

Раствор соли

В стакане воды нужно растворить несколько ложек соли и вылить в сливное отверстие. Далее необходимо подождать пять минут и взять вантуз для устранения засорения.

Сода с уксусом

В раковину необходимо засыпать 5 больших ложек порошка пищевой соды и вылить стакан уксуса (9%). Возникнет химическая реакция, которая растворит засор. Когда шипение из трубы прекратится, промойте мойку и трубы горячей водой.

Сода с уксусом и стиральным порошком

Смешайте 5 ложек пищевой соды и стирального порошка и все высыпьте в отверстие раковины. Далее нужно залить в слив стакан уксуса. Мойку оставьте на пол часа. В конце промойте раковину горячей водой.

Сода с солью

Смешайте стакан соли и соды и растворите в двух стаканах теплой воды. Полученный концентрированный раствор вылейте в раковину и подождите. После этого промойте раковину горячей водой.

Лимонная кислота

Необходимо засыпать 100 г лимонной кислоты в сливное отверстие, залить 250 мл кипятка и через 20 минут смыть горячей водой.

Добавим, что часто люди используют химические средства для борьбы с проблемой.

Химический способ - это вариант борьбы с засорениями, во время которого в борьбу вступают разные средства: кислоты, гели и жидкости. Их легко найти в любом магазине бытовой химии. Как правило, такие средства заливают в сливное отверстие на 30 минут, затем смывают горячей водой.

Однако категорически запрещено наклоняться над раковиной, пока идет процесс очистки, даже если слив издает нетипичные звуки. Все потому, что можно получить химический ожог.