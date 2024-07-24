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Як усунути найбільш неприємні види запахів вдома

Поганий запах псує усе гарне враження від квартири (колаж: РБК-Україна)
Автор: Фелікс Коркін

Подолання неприємних запахів вдома - це справжній виклик господині чи господаря. Коли до вас приходять гості, то чомусь принюхуються? Або ви й самі вже розумієте, що ваше житло пахне якось "не дуже"?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало кілька порад для усунення найбільш поширених неприємних запахів у квартирі.

Як прибрати запах сигаретного диму у квартирі

Ви або хтось з близьких полюбляєте іноді палити вдома? Це рано чи пізно перетворить усе житло на "курилку". Тож ось які засоби усунення запаху сигаретного диму. 

Провітрювання. Для усунення тютюнового запаху в кімнатах починайте з провітрювання. Організуйте протяг на кілька діб, а краще на тиждень.

Генеральне прибирання. Повісьте в кімнатах рушники, змочені в розчині оцту (столова ложка на 1 літр води) - міняйте їх 2-3 рази на добу. 

Чистка меблів. Меблі очистіть паром і дезодоруйте мийними засобами. Не забудьте про висувні шухляди, розсувні елементи, нижні і задні поверхні предметів меблювання.

Переклеювання шпалер. Додатково можна переклеїти шпалери, ретельно вимити стіни, і віддати в хімчистку всі текстильні вироби. Це, звісно, вже останній спосіб.

Сигаретний дим дуже смердить (фото: flickr.com/meddygarnet)

Як позбутися запаху тварин у домі

Усі люблять тварин. Але вони також мають свій запах, й він може бути доволі неприємним! Що ж, не відмовлятися ж від улюбленця, а краще зробіть ось що: 

  • регулярно провітрюйте приміщення, де живе кіт або пес
  • слідкуйте за тим, щоб ніде у хаті не було "продуктів життєдіяльності" - а якщо вони знайдуться десь під диваном, то продезінфікуйте це місце миючим засобом
  • постійно мийте лоток вашого улюбленця та насипайте новий наповнювач (краще силіконовий, а не з деревини).

Пахнути може також шерсть, тож треба пилососити меблі та підлогу. 

Як видалити запах вогкості та плісняви

Такий запах дуже часто можна зустріти у квартирах з недостатньою вентиляцією. Неприємний важкий запах вогкості - лише частина проблеми. Таке середовище у поєднанні з теплом - прекрасне місце для розведення бактерій, цвілі і грибка. Головне - знайти точну причину. 

Тож перевірте стан всіх труб і віконних прорізів, проінспектуйте стіни на наявність конденсату і тріщин, перевірте працездатність системи вентиляції. Якщо запах вогкості утворюється через зберігання в санвузлі вологих речей - можна буде просто встановити рушникосушарку або виносити мокрий текстиль на балкон.

Якщо вогкість ще не стала причиною появи плісняви, можна обійтися мінімальними зусиллями та невеликим ремонтом. В іншому випадку доведеться механічно видаляти пошкоджені ділянки оздоблювальних матеріалів, а також підтримувати оптимальний мікроклімат.

Пам'ятайте про безпеку: мікроскопічні грибки та спеціальні засоби для їх видалення шкідливі для здоров'я людини.

Запах від плісняви може бути нестерпним (фото: flickr.com/tigertwo)

Як знищити "запах взагалі"

Деякі квартири мають свій неповторний запах - навіть складно сказати, з чого він складається: з ліків, їжі, старого одягу?

Ось загальні поради на усі випадки життя: 

  • У шафи покладіть тканинні мішечки, наповнені кавовими зернами, травами або корочками лимона.
  • Приготуйте слабкий розчин оцту чи нашатирного спирту (третина кришечки на відро води). Протріть підлоги та інші гладкі поверхні: шафи, вікна, двері та жалюзі.
  • Спробуйте організувати тривале провітрювання (5-7 днів).
  • Зробіть косметичний ремонт.

До речі, раніше ми писали про те, як почистити злив у ванній, якщо він має неприємний запах.

Читайте також, чому одяг не пахне свіжістю після прання і як це виправити.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Forbes Home, Martha Stewart, Cleanipedia.

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