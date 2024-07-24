Как устранить самые неприятные виды запахов дома

Преодоление запахов дома - это настоящий вызов для хозяйки или хозяина. Когда к вам приходят гости, почему принюхиваются? Или вы и сами уже понимаете, что ваше жилье пахнет как-то не очень?
РБК-Украина (проект Styler) собрало несколько советов по устранению наиболее распространенных неприятных запахов в квартире.
Вы или кто-то из близких любите иногда курить дома? Это рано или поздно превратит все жилье в "курилку". Вот какие средства устранения запаха сигаретного дыма.
Проветривание. Для устранения табачного запаха в комнатах начинайте с проветривания. Организуйте сквозняк на несколько суток, а лучше на неделю.
Генеральная уборка. Повесьте в комнатах полотенца, смоченные в растворе уксуса (столовая ложка на 1 литр воды) – меняйте их 2-3 раза в день.
Чистка мебели. Мебель очистите паром и дезодорируйте моющими средствами. Не забудьте о выдвижных ящиках, раздвижных элементах, нижних и задних поверхностях предметов меблировки.
Переклейка обоев. Дополнительно можно переклеить обои, тщательно вымыть стены и отдать в химчистку все текстильные изделия. Это, конечно, уже последний способ.
Сигаретный дым очень воняет (фото: flickr.com/meddygarnet)
Все любят животных. Но у них тоже есть свой запах, и он может быть довольно неприятным! Что ж, не отказывайтесь же от любимца, а лучше сделайте вот что:
Пахнуть может также шерсть, поэтому нужно пылесосить мебель и пол.
Такой запах часто встречается в квартирах с недостаточной вентиляцией. Неприятный тяжелый запах сырости - лишь часть проблемы. Такая среда в сочетании с теплом - прекрасное место для разведения бактерий, плесени и грибка. Главное - найти точную причину.
Проверьте состояние всех труб и оконных проемов, проинспектируйте стены на наличие конденсата и трещин, проверьте работоспособность системы вентиляции. Если запах сырости образуется из-за хранения в санузле влажных вещей - можно будет просто установить полотенцесушитель или выносить мокрый текстиль на балкон.
Если сырость еще не стала причиной появления плесени, можно обойтись минимальными усилиями и небольшим ремонтом. В противном случае придется механически удалять поврежденные участки отделочных материалов, а также поддерживать оптимальный микроклимат.
Помните о безопасности: микроскопические грибки и специальные средства их удаления вредны для здоровья человека.
Запах от плесени может быть невыносимым (фото: flickr.com/tigertwo)
Некоторые квартиры имеют свой неповторимый запах - даже сложно сказать, из чего он состоит: из лекарств, еды, старой одежды?
Вот общие советы на все случаи жизни:
Кстати, раньше мы писали о том, как почистить слив в ванной, если он имеет неприятный запах.
Читайте также, почему одежда не пахнет свежестью после стирки и как исправить.
При написании материала использовались следующие источники: издания Forbes Home, Martha Stewart, Cleanipedia.