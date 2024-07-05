Одяг не пахне свіжістю після прання? 6 способів це виправити

Приємний аромат одягу після прання - одна з головних ознак того, що речі стали чистими. Та якщо білизна після прання має запах плісняви або взагалі не має запаху, хоча і чиста, можна виправити ситуацію декількома способами.

Про те, чому одяг неприємно пахне після прання і як цьому зарадити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Почистьте пральну машину

Якщо ваша білизна пахне не так свіжо, як раніше, можливо, пральну машину потрібно почистити, відповідно до рекомендацій з інструкції.

Зазвичай радять чистити пральну машину щонайменше раз на місяць або кожні 30 циклів, щоб запобігти накопиченню бруду та мийного засобу в приладі.

Періть меншу кількість білизни

Хоча може виникнути бажання завантажити пральну машинку повністю - адже місце ще є - щоб заощадити енергію, воду та час, не варто класти більше одягу за рекомендовану вагу.

Адже запорука очищення одягу - і насичення приємним ароматом - полягає в тому, щоб залишити простір в барабані машинки для кращої циркуляції води та засобу.

Не залишайте мокрий одяг в барабані машинки

Випраний одяг, який залишився в пральній машині надовго, може набути запаху плісняви, якщо його негайно не вийняти.

Хоча цей запах може з'явитися через кілька годин, рекомендують негайно перемістити щойно випраний одяг до сушарки - або розвісити його на мотузках на повітрі - щоб запобігти появі неприємного запаху.

Використайте ополіскувач для білизни

Незалежно від того, чи додаєте ви ефірні олії до домашнього кондиціонера, чи купуєте повністю натуральний ароматизований засіб, він є чудовим способом зробити одяг ароматним.

Як зазначають фахівці, інгредієнти, що входять до складу кондиціонерів, осідають на волокнах тканини, допомагаючи боротися зі зморшками, зменшуючи статичну електрику та надаючи білизні м'якості й свіжого аромату.

Сушіть одяг на повітрі

Замість того, щоб класти білизну в сушарку або розвішувати її в ванній кімнаті, спробуйте сушити одяг на відкритому повітрі.

За словами Мері Гальярді, експертки з прибирання компанії Clorox, сушіння білизни на відкритому незабрудненому повітрі, бажано в ясний день, якнайдовше залишає білизну свіжою.

Швидко виводьте плями

Швидка обробка плям, які залишають стійкі запахи (наприклад, плями від поту), може допомогти одягу пахнути краще після прання.

Найважливіше, щоб пляму вивели якомога раніше. Хоча існують способи виведення і застарілих плям з одягу, чим менше часу пляма залишатиметься, тим легше її буде вивести.