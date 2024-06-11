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Как разнообразить суп: 5 рецептов для обеда или ужина

Вторник 11 июня 2024 19:30
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Как разнообразить суп: 5 рецептов для обеда или ужина Как готовить суп (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Такое первое блюдо, как суп, занимает важное место в кухнях разных народов и обычно готовится на основе бульона, с овощами и мясом. Однако даже это, казалось бы, обычное блюдо, поражает разнообразием рецептов, кроме борща, окрошки и солянки.

Интересные рецепты супов рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Суп с курицей и кукурузой

Как разнообразить суп: 5 рецептов для обеда или ужина

Суп с курицей и кукурузой (иллюстрация: GettyImages)

Чтобы приготовить такой суп с необычным ингредиентом, требуются следующие продукты:

  • куриный бульон - 1 л;
  • куриные грудки - 2 шт.;
  • соевый соус - 1 ст. л.;
  • натертый свежий имбирь - 2 ч. л.;
  • кукурузная мука - 1 ст. л.;
  • вода - 60 мл;
  • кукурузные хлопья - 420 г;
  • кукурузные зерна - 300 г;
  • ветчина - 100 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • масло - 1 ч. л.;
  • лук-шалот - 6 шт.

Как готовить суп с кукурузой

Налейте бульон в кастрюлю, добавьте курицу и доведите до кипения на сильном огне. Убавьте огонь до минимума и варите 5 минут или до полной готовности мяса.

После этого переложите комки в миску, подождите, пока они остынут, и нашинкуйте. Добавьте соевый соус и имбирь в бульон. Пересыпьте кукурузную муку в небольшую миску и размешайте с водой до однородной консистенции.

Постепенно смешайте смесь кукурузной муки с бульоном. Варите, периодически помешивая, 2 минуты, пока соус чуть-чуть не загустеет. Нарежьте ветчину на небольшие кусочки, помойте и нарежьте лук, а кукурузу промойте.

После этого добавьте курицу, хлопья, кукурузу и ветчину к бульону и готовьте, периодически помешивая, 2 минуты, до готовности.

Отделите белки от желтков, взбейте яичные белки. Равномерно влить их в суп, постоянно помешивая блюдо. Варите в течение 2 минут, после чего снимите с огня.

Добавьте масло и половину лука-шалота и перемешайте. Разлейте суп по тарелкам и посыпьте оставшимся зеленым луком-шалотом.

Суп с бараньей рулькой и макаронами

Как разнообразить суп: 5 рецептов для обеда или ужина

Суп с бараниной и макаронами (иллюстрация: Freepik)

Для того чтобы приготовить такое сытное первое блюдо, нужны следующие ингредиенты:

  • бараньи голени (нежирные) - 2 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • морковь - 2 шт.;
  • бульон - 4 стакана;
  • стебли сельдерея - 2 шт.;
  • консервированные помидоры - 400 г;
  • мелкие макароны - 3/4 стакана;
  • листья базилика - 1/4 стакана;
  • булочки - 4 шт.;
  • масло - 2 ст. л.;
  • чеснок - 2 зубчика.

Как готовить суп с макаронами и бараниной

Помойте, очистите и нарежьте кружочками морковь, промойте и измельчите сельдерей и базилик. Очистите и измельчите лук, а очищенный чеснок раздавите. Консервированные помидоры нарежьте кубиками.

Слегка сбрызните большую кастрюлю растительным маслом и нагрейте на среднем огне. Положите в кастрюлю бараньи голени и готовьте, переворачивая, примерно 5 минут, до зарумянивания - после этого переложите мясо на тарелку.

Убавьте огонь до среднего, добавьте лук, морковь и сельдерей. Готовьте, помешивая, 2-3 минуты, затем добавьте чеснок и готовьте 1 минуту.

Увеличьте огонь до среднего, добавьте баранину, помидоры, бульон и 2 стакана холодной воды.

Доведите все до кипения, после чего убавьте огонь до минимума и варите до готовности баранины примерно полтора часа под крышкой - после этого вытяните и измельчите мясо.

Доведите суп до кипения на сильном огне, всыпайте макароны и варите 7-8 минут, накрыв крышкой. После этого добавьте базилик, баранину, перемешайте, разлейте по тарелкам и подавайте с булочками.

Суп с морепродуктами

Как разнообразить суп: 5 рецептов для обеда или ужина

Суп с морепродуктами (иллюстрация: GettyImages)

Для того чтобы приготовить этот суп-уху, нужны:

  • морковь средняя - 1 шт.;
  • сельдерей - 1 стебель;
  • картофель - 750 г;
  • куриный бульон - 1 литр;
  • кукуруза - 2 качана;
  • замороженная смесь отварных морепродуктов - 500 г;
  • сливки - 200 мл;
  • лук - 0,5 шт.;
  • измельченная свежая петрушка - 2 ст. л.

Как готовить суп с морепродуктами

Помойте, очистите и нарежьте морковь, сельдерей и картофель, положите в большую кастрюлю и залейте бульоном. Накройте крышкой и доведите до кипения.

После этого убавьте огонь и варите около 10 минут, пока овощи не станут мягкими. Перебейте смесь до однородной консистенции, добавьте зерна кочанов в суп и варите все 10 минут.

Убавьте огонь и добавьте смесь морепродуктов и сливки. Помешивая, варите суп, не доводя до кипения около 3 минут, пока не приготовятся морепродукты. Перемешайте с луком и петрушкой и подавайте с хлебом.

Суп с курицей и грибами

Как разнообразить суп: 5 рецептов для обеда или ужина

Суп с курицей и грибами (иллюстрация: Flickr)

Чтобы приготовить этот несложный суп с лапшой, курицей и грибами нужно такие продукты:

  • куриный или овощной бульон - 900 мл;
  • куриная грудка - 1 шт.;
  • измельченный свежий имбирь - 1 ч. л.;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • лапша - 50 г;
  • кукуруза - 2 ст. л.;
  • шампиньоны - 2-3 шт.;
  • зеленый лук - 2 стебля;
  • соевый соус - 2 ч. л.;

Как готовить суп с грибами и курицей

Налейте бульон в кастрюлю, добавьте куриную грудку, имбирь и очищенный раздавленный чеснок.

Доведите до кипения, затем убавьте огонь, частично накрыть крышкой и готовьте 20 минут, пока курица не станет мягкой. Промойте грибы и нарежьте их на пластинки. Лук промойте и измельчите.

Положите курицу на доску и измельчите на кусочки, а затем верните в бульон с лапшой, кукурузой, грибами, зеленым луком и соевым соусом. Варите на медленном огне 3-4 минуты, пока лапша не станет мягкой.

Сырный крем-суп из цветной капусты

Как разнообразить суп: 5 рецептов для обеда или ужина

Сырный крем-суп из цветной капусты (иллюстрация: GettyImages)

Для того чтобы приготовить такой нежный крем-суп, нужны следующие ингредиенты:

  • лук - 1 шт.;
  • цветная капуста - 1 шт.;
  • картофель - 1 шт.;
  • овощной бульон - 700 мл;
  • молоко - 400 мл;
  • сыр чеддер - 100 г;
  • сливочное масло - кусочек.

Как готовить крем-суп из цветной капусты

Промойте капусту, разделите ее на соцветие. Картошку очистите, нарежьте кубиками. Сыр нарежьте кубиками.

В большой кастрюле разогрейте сливочное масло. Вбросьте очищенный и измельченный лук и готовьте к размягчению, примерно 5 минут, часто помешивая. Добавьте цветную капусту, картофель, бульон, молоко и приправы.

Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите около 30 минут, пока цветная капуста не станет мягкой, а картофель почти не развалится.

Взбейте в кухонном комбайне до получения густого кремообразного супа. Добавьте еще молока, чтобы чуть-чуть разредить, разлейте по мискам и украсьте сыром.

Раньше мы писали о том, что приготовить из картофеля.

А также рассказывали, как готовить зразы с грибами, мясом и капустой.

При написании материала использовались следующие источники: Good Food, Taste.

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