Как разнообразить суп: 5 рецептов для обеда или ужина
Такое первое блюдо, как суп, занимает важное место в кухнях разных народов и обычно готовится на основе бульона, с овощами и мясом. Однако даже это, казалось бы, обычное блюдо, поражает разнообразием рецептов, кроме борща, окрошки и солянки.
Интересные рецепты супов рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Суп с курицей и кукурузой
Суп с курицей и кукурузой (иллюстрация: GettyImages)
Чтобы приготовить такой суп с необычным ингредиентом, требуются следующие продукты:
- куриный бульон - 1 л;
- куриные грудки - 2 шт.;
- соевый соус - 1 ст. л.;
- натертый свежий имбирь - 2 ч. л.;
- кукурузная мука - 1 ст. л.;
- вода - 60 мл;
- кукурузные хлопья - 420 г;
- кукурузные зерна - 300 г;
- ветчина - 100 г;
- яйца - 2 шт.;
- масло - 1 ч. л.;
- лук-шалот - 6 шт.
Как готовить суп с кукурузой
Налейте бульон в кастрюлю, добавьте курицу и доведите до кипения на сильном огне. Убавьте огонь до минимума и варите 5 минут или до полной готовности мяса.
После этого переложите комки в миску, подождите, пока они остынут, и нашинкуйте. Добавьте соевый соус и имбирь в бульон. Пересыпьте кукурузную муку в небольшую миску и размешайте с водой до однородной консистенции.
Постепенно смешайте смесь кукурузной муки с бульоном. Варите, периодически помешивая, 2 минуты, пока соус чуть-чуть не загустеет. Нарежьте ветчину на небольшие кусочки, помойте и нарежьте лук, а кукурузу промойте.
После этого добавьте курицу, хлопья, кукурузу и ветчину к бульону и готовьте, периодически помешивая, 2 минуты, до готовности.
Отделите белки от желтков, взбейте яичные белки. Равномерно влить их в суп, постоянно помешивая блюдо. Варите в течение 2 минут, после чего снимите с огня.
Добавьте масло и половину лука-шалота и перемешайте. Разлейте суп по тарелкам и посыпьте оставшимся зеленым луком-шалотом.
Суп с бараньей рулькой и макаронами
Суп с бараниной и макаронами (иллюстрация: Freepik)
Для того чтобы приготовить такое сытное первое блюдо, нужны следующие ингредиенты:
- бараньи голени (нежирные) - 2 шт.;
- лук - 1 шт.;
- морковь - 2 шт.;
- бульон - 4 стакана;
- стебли сельдерея - 2 шт.;
- консервированные помидоры - 400 г;
- мелкие макароны - 3/4 стакана;
- листья базилика - 1/4 стакана;
- булочки - 4 шт.;
- масло - 2 ст. л.;
- чеснок - 2 зубчика.
Как готовить суп с макаронами и бараниной
Помойте, очистите и нарежьте кружочками морковь, промойте и измельчите сельдерей и базилик. Очистите и измельчите лук, а очищенный чеснок раздавите. Консервированные помидоры нарежьте кубиками.
Слегка сбрызните большую кастрюлю растительным маслом и нагрейте на среднем огне. Положите в кастрюлю бараньи голени и готовьте, переворачивая, примерно 5 минут, до зарумянивания - после этого переложите мясо на тарелку.
Убавьте огонь до среднего, добавьте лук, морковь и сельдерей. Готовьте, помешивая, 2-3 минуты, затем добавьте чеснок и готовьте 1 минуту.
Увеличьте огонь до среднего, добавьте баранину, помидоры, бульон и 2 стакана холодной воды.
Доведите все до кипения, после чего убавьте огонь до минимума и варите до готовности баранины примерно полтора часа под крышкой - после этого вытяните и измельчите мясо.
Доведите суп до кипения на сильном огне, всыпайте макароны и варите 7-8 минут, накрыв крышкой. После этого добавьте базилик, баранину, перемешайте, разлейте по тарелкам и подавайте с булочками.
Суп с морепродуктами
Суп с морепродуктами (иллюстрация: GettyImages)
Для того чтобы приготовить этот суп-уху, нужны:
- морковь средняя - 1 шт.;
- сельдерей - 1 стебель;
- картофель - 750 г;
- куриный бульон - 1 литр;
- кукуруза - 2 качана;
- замороженная смесь отварных морепродуктов - 500 г;
- сливки - 200 мл;
- лук - 0,5 шт.;
- измельченная свежая петрушка - 2 ст. л.
Как готовить суп с морепродуктами
Помойте, очистите и нарежьте морковь, сельдерей и картофель, положите в большую кастрюлю и залейте бульоном. Накройте крышкой и доведите до кипения.
После этого убавьте огонь и варите около 10 минут, пока овощи не станут мягкими. Перебейте смесь до однородной консистенции, добавьте зерна кочанов в суп и варите все 10 минут.
Убавьте огонь и добавьте смесь морепродуктов и сливки. Помешивая, варите суп, не доводя до кипения около 3 минут, пока не приготовятся морепродукты. Перемешайте с луком и петрушкой и подавайте с хлебом.
Суп с курицей и грибами
Суп с курицей и грибами (иллюстрация: Flickr)
Чтобы приготовить этот несложный суп с лапшой, курицей и грибами нужно такие продукты:
- куриный или овощной бульон - 900 мл;
- куриная грудка - 1 шт.;
- измельченный свежий имбирь - 1 ч. л.;
- чеснок - 1 зубчик;
- лапша - 50 г;
- кукуруза - 2 ст. л.;
- шампиньоны - 2-3 шт.;
- зеленый лук - 2 стебля;
- соевый соус - 2 ч. л.;
Как готовить суп с грибами и курицей
Налейте бульон в кастрюлю, добавьте куриную грудку, имбирь и очищенный раздавленный чеснок.
Доведите до кипения, затем убавьте огонь, частично накрыть крышкой и готовьте 20 минут, пока курица не станет мягкой. Промойте грибы и нарежьте их на пластинки. Лук промойте и измельчите.
Положите курицу на доску и измельчите на кусочки, а затем верните в бульон с лапшой, кукурузой, грибами, зеленым луком и соевым соусом. Варите на медленном огне 3-4 минуты, пока лапша не станет мягкой.
Сырный крем-суп из цветной капусты
Сырный крем-суп из цветной капусты (иллюстрация: GettyImages)
Для того чтобы приготовить такой нежный крем-суп, нужны следующие ингредиенты:
- лук - 1 шт.;
- цветная капуста - 1 шт.;
- картофель - 1 шт.;
- овощной бульон - 700 мл;
- молоко - 400 мл;
- сыр чеддер - 100 г;
- сливочное масло - кусочек.
Как готовить крем-суп из цветной капусты
Промойте капусту, разделите ее на соцветие. Картошку очистите, нарежьте кубиками. Сыр нарежьте кубиками.
В большой кастрюле разогрейте сливочное масло. Вбросьте очищенный и измельченный лук и готовьте к размягчению, примерно 5 минут, часто помешивая. Добавьте цветную капусту, картофель, бульон, молоко и приправы.
Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите около 30 минут, пока цветная капуста не станет мягкой, а картофель почти не развалится.
Взбейте в кухонном комбайне до получения густого кремообразного супа. Добавьте еще молока, чтобы чуть-чуть разредить, разлейте по мискам и украсьте сыром.
Раньше мы писали о том, что приготовить из картофеля.
А также рассказывали, как готовить зразы с грибами, мясом и капустой.
При написании материала использовались следующие источники: Good Food, Taste.