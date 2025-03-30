Як урізноманітнити діловий стиль: стиліст показала модну фішку, яка точно виділить вас із натовпу

Один із варіантів, як розбавити суворий діловий образ, - додати в нього краватку.

Класичний стиль

Жінкам, як і чоловікам, можна носити краватку з діловим костюмом або строгою сорочкою. Важливо вибрати краватку, яка підходить до вашого образу. Наприклад, вузькі краватки можуть доповнити строгий костюм, а ширші - додати родзинку.

Краватка-метелик

Вона підійде для вечірніх заходів або неформальних зустрічей. Поєднуйте її з сукнею або жакетом.

Краватка як аксесуар

Можна використовувати краватку не тільки як елемент одягу, а і як акцентний аксесуар. Наприклад, зав'язати її на сумці, носити як пояс або прикрасити нею зачіску.

Асиметричні варіанти

Краватку можна зав'язати по-різному, наприклад, з ефектом асиметрії або більш вільно. Це додасть образу грайливості.

Кольори та матеріали

Для жінок можна підібрати краватки з різних матеріалів - від шовку до вовни. Також можна вибрати яскраві або незвичайні кольори, щоб висловити свою індивідуальність.

Стильна фішка

"Це модна фішка, яку нам запропонував бренд Valentino. Я її зараз на собі показую", - зазначила стилістка.

Необхідно взяти чоловічу краватку, бажано без логотипа, одягаємо її поверх сорочки. Потім одягаємо жакет або жилет, а поверх краватки одягаємо намисто з перлів.

"Це такий маскулінний образ: піджак із краваткою. А разом із жіночними перлами це таке фантастичне поєднання", - зазначила стилістка.



Як додати в образ стильну фішку (скриншот)

А якщо немає класичної краватки, можна взяти вузький варіант - "твіллі" і також його доповнити перлами.

Крім того, вона зазначила, що краватка може бути принтованою, мультяшною або ж класичною - чоловічою та строгою.



Як носити краватку (скриншот)

Також вона продемонструвала варіант із яскраво-червоною краваткою та окулярами такого ж кольору, який можна поєднувати з білою сорочкою, піджаком і джинсами або штанами.

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