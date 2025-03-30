Как разнообразить деловой стиль: стилист показала модную фишку, которая точно выделит вас из толпы

Один из вариантов, как разбавить строгий деловой образ, - добавить в него галстук.

Классический стиль

Женщинам, как и мужчинам, можно носить галстук с деловым костюмом или строгой рубашкой. Важно выбрать галстук, подходящий к вашему образу. Например, узкие галстуки могут дополнить строгий костюм, а более широкие - добавить изюминку.

Галстук-бабочка

Он подойдет для вечерних мероприятий или неформальных встреч. Сочетайте его с платьем или жакетом.

Галстук как аксессуар

Можно использовать галстук не только как элемент одежды, но и как акцентный аксессуар. Например, завязать его на сумке, носить в качестве пояса или украсить им прическу.

Ассиметричные варианты

Галстук можно завязать по-разному, например, с эффектом асимметрии или более свободно. Это придаст образу игривости.

Цвета и материалы

Для женщин можно подобрать галстуки из разных материалов - от шелка до шерсти. Также можно выбрать яркие или необычные цвета, чтобы выразить свою индивидуальность.

Стильная фишка

"Это модная фишка, которую нам предложил бренд Valentino. Я ее сейчас на себе показываю", - отметила стилист.

Необходимо взять мужской галстук, желательно без логотипа, надеваем его поверх рубашки. Затем одеваем жакет или жилет, а поверх галстука одеваем ожерелье из жемчуга.

"Это такой маскулинный образ: пиджак с галстуком. А вместе с женственным жемчугом это такое фантастическое сочетание", - отметила стилистка.



Как добавить в образ стильную фишку (скриншот)

А если нет классического галстука, можно взять узкий вариант - "твилли" и также его дополнить жемчугом.

Кроме того, она отметила, что галстук может быть принтованным, мультяшным или классический - мужской и строгий.



Как носить галстук (скриншот)

Также она продемонстрировала вариант с ярко-красным галстуком и очками такого же цвета, который можно сочетать с белой рубашкой, пиджаком и джинсами или брюками.

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