Як уповільнити погіршення зору: не пропускайте ці 8 порад

Пресбіопія, або вікова далекозорість, є природним порушенням зору, яке зачіпає майже кожну людину після 40-45 років. Це відбувається через втрату еластичності кришталика, що ускладнює фокусування на близьких об'єктах.

Як уповільнити цей процес, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Лікарі рекомендують звертатися за консультацією до фахівців перед вживанням дієтичних добавок та за необхідності підбирати окуляри або контактні лінзи. Дотримання цих простих порад допоможе зберегти гарний зір на довгі роки.

Робіть регулярні перерви під час роботи за екраном, використовуючи метод 20-20-20 (кожні 20 хвилин фокусуйтеся на об'єкті на відстані 6 метрів протягом 20 секунд).

Використовуйте захисні окуляри під час роботи з хімічними речовинами чи дрібними частками.

Хоча уникнути пресбіопії неможливо, існує низка способів, які допоможуть уповільнити її розвиток та зберегти здоров'я очей:

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