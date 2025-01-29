Как замедлить ухудшение зрения: не пропускайте эти 8 советов

Пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, является естественным нарушением зрения, которое затрагивает почти каждого человека после 40-45 лет. Это происходит из-за потери эластичности хрусталика, что затрудняет фокусировку на близких объектах.

Как замедлить этот процесс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Врачи рекомендуют обращаться за консультацией к специалистам перед употреблением диетических добавок и при необходимости подбирать очки или контактные линзы. Соблюдение этих простых советов поможет сохранить хорошее зрение на долгие годы.

Делайте регулярные перерывы во время работы за экраном, используя метод 20-20-20 (каждые 20 минут фокусируйтесь на объекте на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд).

Употребляйте больше витаминов С и Е (апельсины, киви, авокадо, семена подсолнечника).

Хотя избежать пресбиопии невозможно, существует ряд способов, которые помогут замедлить ее развитие и сохранить здоровье глаз:

Основные симптомы включают быструю утомляемость глаз, необходимость более яркого освещения для чтения и трудности с фокусировкой.

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