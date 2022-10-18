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Як впоратися з печією та яких продуктів варто уникати: запам'ятайте ці поради

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Вівторок 18 жовтня 2022 19:30
Як впоратися з печією та яких продуктів варто уникати: запам'ятайте ці поради Фото: Причини печії та що з нею можна зробити (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Печія може спричинити не тільки сильний дискомфорт, але й викликати симптоми, які заважатимуть нормальній роботі та перебігу життя. Сама по собі печія може бути симптомом інших захворювань, а ще вона може з'явитися через неправильний спосіб життя та харчування.

Чому виникає печія, яких продуктів варто відмовитися і як з нею впоратися, розповіли фахівці Doc.ua.

Що таке печія

Печія - це симптом кислотного рефлюксу, стану, у якому частина вмісту шлунка потрапляє у стравохід. Це викликає пекучий біль у нижній частині грудної клітки.

Періодична печія є звичайним явищем і не викликає занепокоєння. І впоратися з нею нескладно - потрібно змінити спосіб життя, прийняти спеціальні ліки.

Печія, яка виникає дуже часто і заважає вашому повсякденному життю, може бути симптомом серйознішого захворювання, яке потребує консультації у лікаря.

Симптоми печії

  • Почуття печіння в грудях та горі
  • Тиск або біль у ділянці грудної клітки
  • Утруднення ковтання
  • Посилення болю після нахилу чи лежання
  • Гострий, кислий чи гіркий смак у роті
  • Нудота
  • Підвищене газоутворення у стравоході
  • Кашель чи хрипоту

Що викликає печію

Печія з'являється, коли вміст шлунка потрапляє назад у стравохід. Стравохід - це трубка, за якою їжа та рідини передаються з рота в шлунок.

Стравохід з'єднується зі шлунком у місці, яке відомо, як нижній стравохідний сфінктер. Якщо нижній сфінктер функціонує нормально, він закривається, коли їжа виходить зі стравоходу та потрапляє у шлунок.

У деяких людей стравохідний сфінктер не функціонує правильно або слабшає, що стає причиною печії. Це призводить до закидання вмісту шлунка назад у стравохід. Шлункові кислоти починають дратувати стравохід і викликають печію.

Печія посилюється через такі фактори:

1. Грижа стравохідного отвору діафрагми – виникає, коли верхня частина шлунка проникає через діафрагму, зазвичай через слабкість чи розрив.

2. Вагітність. Печія переслідує вагітних часто, особливо у третьому триместрі.

3. Куріння. Воно пов'язане з підвищеним ризиком розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

4. Надмірна вага чи ожиріння

5. Прийом певних антибіотиків. Наприклад, печію може спричиняти аспірин, ібупрофен, седативні засоби, препарати від артеріального тиску.

6. Продукти:

  • Солодке, особливо шоколад
  • Цитрусові – лимони, апельсини, соки
  • Помідори та продукти з томатів
  • Смажена їжа
  • Продукти з високим вмістом жиру
  • Чорний перець, часник, сира цибуля, інші гострі продукти
  • Кава та напої з кофеїном
  • Чай та газовані напої
  • Алкоголь, особливо – червоне вино

Як допомогти при печії

Вагітним від печії добре допомагають йогурти та склянка молока. Можна випити склянку теплого молока із ложкою меду.

З найпопулярніших методів боротьби з печією використовують прийом кухонної соди. Дрібку соди розводять у склянці кип'яченої води та п'ють. Варто бути акуратнішим із цим способом, оскільки сода нейтралізує соляну кислоту, але призводить до появи бульбашок газу – вони провокують відрижку.

Молоко (тепле, із медом). Молоко в шлунку перетравлюється з виділенням молочної кислоти, яка при попаданні на слизову оболонку стравоходу призводить до подразнення так само як і соляна кислота. Намагайтеся використати нежирне молоко.

Випийте склянку мінеральної води.

Прийміть спеціальний засіб від печії – у порошку чи таблетках.

Чи потрібно лікувати печію?

Якщо вона виникає у вас іноді й ви знаєте причини появи – то достатньо буде тих засобів, які є у вас вдома та корекція раціону. Періодична печія не є серйозною та вважається звичайним явищем.

Якщо ж у вас печія буває часто, вона сильна, приносить дискомфорт, заважає повсякденному життю і часто ви не можете визначити причину її виникнення – зверніться за консультацією до вашого лікаря якнайшвидше.

Які продукти допомагають позбутися печії

  • Цільнозернові продукти - вівсянка, кускус, коричневий рис, хліб
  • Коренеплоди - картопля, морква, буряк
  • Зелені овочі - броколі, спаржа, зелена квасоля, селера, цвітна капуста
  • Нежирна курка та м'ясо
  • Банани, дині, кавун
  • Огірки
  • Горіхи
  • Трав'яний чай
  • Молоко, йогурти
  • Імбир

Основні способи профілактики печії

Фахівці рекомендують використовувати прості способи для профілактики печії. Постарайтеся не лягати спати з повним шлунком і уникайте переїдання.

Уповільнюйтеся при їжі.

Носіть вільний одяг

Відмовтеся від продуктів, які можуть спричинити печію.

Слідкуйте за своєю оптимальною вагою

Не паліть

Плануйте свої тренування - тренуйтеся через дві години після їжі та пийте багато води.

Підніміть трохи узголів'я ліжка перед сном

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