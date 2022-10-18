Как справиться с изжогой и каких продуктов стоит избегать: запомните эти советы

Изжога может причинить не только сильный дискомфорт, но и вызвать симптомы, которые будут мешать нормальной работе и течению жизни. Сама по себе изжога может быть симптомом других заболеваний, а еще она может появиться из-за неправильного образа жизни и питания.

Почему возникает изжога, от каких продуктов стоит отказаться и как с ней справиться, рассказали специалисты Doc.ua.

Что такое изжога

Изжога - это симптом кислотного рефлюкса, состояния, при котором часть содержимого желудка попадает обратно в пищевод. Это вызывает жгучую боль в нижней части грудной клетки.

Периодическая изжога является обычным явлением и не вызывает беспокойство. И справиться с ней не составляет труда - нужно изменить образ жизни, принять специальные лекарства.

Изжога, которая возникает очень часто и мешает вашей повседневной жизни, может быть симптомом более серьезного заболевания, которое требует консультации у врача.

Симптомы изжоги

Чувство жжения в груди и горе

Давление или боль в области грудной клетки

Затруднение глотания

Усиление боли после наклона или лежания

Острый, кислый или горький вкус во рту

Тошнота

Повышенное газообразование в пищеводе

Кашель или хрипота

Что вызывает изжогу

Изжога появляется, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Пищевод - это трубка, по которой пища и жидкости передаются изо рта в желудок.

Пищевод соединяется с желудком в месте, которое известно, как нижний пищеводный сфинктер. Если нижний сфинктер функционирует нормально, он закрывается, когда пища выходит из пищевода и попадает в желудок.

У некоторых людей пищеводный сфинктер не функционирует правильно или ослабевает, что и становится причиной изжоги. Это приводит к забросу содержимого желудка обратно в пищевод. Желудочные кислоты начинают раздражать пищевод и вызывают изжогу.

Изжога усиливается из-за таких факторов:

1. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы - возникает, когда верхняя часть желудка проникает через диафрагму, обычно из-за слабости или разрыва.

2. Беременность. Изжога преследует беременных часто, особенно в третьем триместре.

3. Курение. Оно связано с повышенным риском развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

4. Избыточный вес или ожирение

5. Прием определенных лекарств. Например, изжогу может вызывать аспирин, ибупрофен, седативные средства, препараты от артериального давления.

6. Продукты:

Сладкое, особенно шоколад

Цитрусовые - лимоны, апельсины, соки

Помидоры и продукты из томатов

Жареная еда

Продукты с высоким содержанием жира

Черный перец, чеснок, сырой лук, другие острые продукты

Кофе и напитки с кофеином

Чай и газированные напитки

Алкоголь, особенно - красное вино

Как помочь при изжоге

Беременным от изжоги хорошо помогают йогурты и стакан молока. Можно выпить стакан теплого молока с ложкой меда.

Из наиболее популярных методов борьбы с изжогой используют прием поваренной соды. Щепотку соды разводят в стакане кипяченой воды и пьют. Стоит быть аккуратнее с этим способом, так как сода нейтрализует соляную кислоту, но приводит к появлению пузырьков газа - они провоцируют отрыжку.

Молоко (теплое, с медом). Молоко в желудке переваривается с выделением молочной кислоты, которая при попадании на слизистую пищевода приводит к раздражению так же, как и соляная кислота. Старайтесь использовать нежирное молоко.

Выпейте стакан минеральной воды.

Примите специальное средство от изжоги - в порошке или таблетках.

Нужно ли лечить изжогу?

Если она возникает у вас время от времени и вы знаете причины появления - то достаточно будет тех средств, которые есть у вас дома и коррекция рациона. Периодическая изжога не является серьезной и считается обычным явлением.

Если же у вас изжога бывает часто, она сильная, приносит дискомфорт, мешает повседневной жизни и часто вы не можете определить причину ее возникновения - обратитесь за консультацией к вашему врачу как можно скорее.

Какие продукты помогают избавиться от изжоги

Цельнозерновые продукты - овсянка, кускус, коричневый рис, хлеб

Корнеплоды - картофель, морковь, свекла

Зеленые овощи - брокколи, спаржа, зеленая фасоль, сельдерей, цветная капуста

Нежирная курица и мясо

Бананы, дыни, арбуз

Огурцы

Орехи

Травяные чаи

Молоко, йогурты

Имбирь

Основные способы профилактики изжоги

Специалисты рекомендуют использовать простые способы для профилактики изжоги. Постарайтесь не ложиться спать с полным желудком и избегайте переедания.

Замедляйтесь при приеме пищи.

Носите свободную одежду

Откажитесь от продуктов, которые могут вызвать изжогу.

Следите за своим оптимальным весом

Не курите

Планируйте свои тренировки - тренируйтесь через два часа после еды и пейте много воды.

Поднимите немного изголовье кровати перед сном