Как справиться с изжогой и каких продуктов стоит избегать: запомните эти советы
Изжога может причинить не только сильный дискомфорт, но и вызвать симптомы, которые будут мешать нормальной работе и течению жизни. Сама по себе изжога может быть симптомом других заболеваний, а еще она может появиться из-за неправильного образа жизни и питания.
Почему возникает изжога, от каких продуктов стоит отказаться и как с ней справиться, рассказали специалисты Doc.ua.
Что такое изжога
Изжога - это симптом кислотного рефлюкса, состояния, при котором часть содержимого желудка попадает обратно в пищевод. Это вызывает жгучую боль в нижней части грудной клетки.
Периодическая изжога является обычным явлением и не вызывает беспокойство. И справиться с ней не составляет труда - нужно изменить образ жизни, принять специальные лекарства.
Изжога, которая возникает очень часто и мешает вашей повседневной жизни, может быть симптомом более серьезного заболевания, которое требует консультации у врача.
Симптомы изжоги
- Чувство жжения в груди и горе
- Давление или боль в области грудной клетки
- Затруднение глотания
- Усиление боли после наклона или лежания
- Острый, кислый или горький вкус во рту
- Тошнота
- Повышенное газообразование в пищеводе
- Кашель или хрипота
Что вызывает изжогу
Изжога появляется, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Пищевод - это трубка, по которой пища и жидкости передаются изо рта в желудок.
Пищевод соединяется с желудком в месте, которое известно, как нижний пищеводный сфинктер. Если нижний сфинктер функционирует нормально, он закрывается, когда пища выходит из пищевода и попадает в желудок.
У некоторых людей пищеводный сфинктер не функционирует правильно или ослабевает, что и становится причиной изжоги. Это приводит к забросу содержимого желудка обратно в пищевод. Желудочные кислоты начинают раздражать пищевод и вызывают изжогу.
Изжога усиливается из-за таких факторов:
1. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы - возникает, когда верхняя часть желудка проникает через диафрагму, обычно из-за слабости или разрыва.
2. Беременность. Изжога преследует беременных часто, особенно в третьем триместре.
3. Курение. Оно связано с повышенным риском развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
4. Избыточный вес или ожирение
5. Прием определенных лекарств. Например, изжогу может вызывать аспирин, ибупрофен, седативные средства, препараты от артериального давления.
6. Продукты:
- Сладкое, особенно шоколад
- Цитрусовые - лимоны, апельсины, соки
- Помидоры и продукты из томатов
- Жареная еда
- Продукты с высоким содержанием жира
- Черный перец, чеснок, сырой лук, другие острые продукты
- Кофе и напитки с кофеином
- Чай и газированные напитки
- Алкоголь, особенно - красное вино
Как помочь при изжоге
Беременным от изжоги хорошо помогают йогурты и стакан молока. Можно выпить стакан теплого молока с ложкой меда.
Из наиболее популярных методов борьбы с изжогой используют прием поваренной соды. Щепотку соды разводят в стакане кипяченой воды и пьют. Стоит быть аккуратнее с этим способом, так как сода нейтрализует соляную кислоту, но приводит к появлению пузырьков газа - они провоцируют отрыжку.
Молоко (теплое, с медом). Молоко в желудке переваривается с выделением молочной кислоты, которая при попадании на слизистую пищевода приводит к раздражению так же, как и соляная кислота. Старайтесь использовать нежирное молоко.
Выпейте стакан минеральной воды.
Примите специальное средство от изжоги - в порошке или таблетках.
Нужно ли лечить изжогу?
Если она возникает у вас время от времени и вы знаете причины появления - то достаточно будет тех средств, которые есть у вас дома и коррекция рациона. Периодическая изжога не является серьезной и считается обычным явлением.
Если же у вас изжога бывает часто, она сильная, приносит дискомфорт, мешает повседневной жизни и часто вы не можете определить причину ее возникновения - обратитесь за консультацией к вашему врачу как можно скорее.
Какие продукты помогают избавиться от изжоги
- Цельнозерновые продукты - овсянка, кускус, коричневый рис, хлеб
- Корнеплоды - картофель, морковь, свекла
- Зеленые овощи - брокколи, спаржа, зеленая фасоль, сельдерей, цветная капуста
- Нежирная курица и мясо
- Бананы, дыни, арбуз
- Огурцы
- Орехи
- Травяные чаи
- Молоко, йогурты
- Имбирь
Основные способы профилактики изжоги
Специалисты рекомендуют использовать простые способы для профилактики изжоги. Постарайтесь не ложиться спать с полным желудком и избегайте переедания.
Замедляйтесь при приеме пищи.
Носите свободную одежду
Откажитесь от продуктов, которые могут вызвать изжогу.
Следите за своим оптимальным весом
Не курите
Планируйте свои тренировки - тренируйтесь через два часа после еды и пейте много воды.
Поднимите немного изголовье кровати перед сном
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