Как избежать похмелья и можно ли от него быстро избавиться: врач рассказала всю паравду
Очень часто новогоднюю атмосферу Нового года можно испортить чрезмерно большим количеством выпитого алкоголя. В результате утром возникнет похмелье, от которого очень трудно избавиться.
Об этом сообщила психиатр и медицинский психолог Надь Беата в Instagram.
Основные симптомы
Врач назвала основные симптомы, которые могут возникнуть после чрезмерного употребления алкоголя:
- головная боль, головокружение;
- тошнота;
- сухость и неприятный вкус во рту;
- жажда;
- озноб и чувство жара;
- учащенное сердцебиение;
- выраженная слабость;
- депрессия, тревога и раздражительность.
Продолжается похмелье обычно до 24 часов.
Как избежать похмелья
Врач советует пить в меру и помнить свою индивидуальную дозу, которую желательно распределить на время вечеринки.
Также важно не пить натощак. К тому же, между каждым алкогольным напитком пейте воду или не газированные безалкогольные напитки. Также следует держать стакан воды возле кровати, чтобы выпить, если проснетесь в течение ночи.
В частности, вылечить похмелье никак нельзя. Это только распространенный миф.
Однако существует целый ряд средств, которые позиционируют именно как лекарство против похмелья, однако все они с недоказанной эффективностью.
Действенных лекарств против похмелья не существует, однако есть способы, которые облегчат это состояние:
- пить как можно больше воды (3-4 литра), можно минеральной;
- в случае возникновения тошноты и позыва к рвоте - опорожнить желудок;
- выпить обезболивающие при головной боли;
- ограничить активность;
- много сна, отдыха;
- не рекомендовано лечить похмелье алкоголем, поскольку есть риск ухудшения состояния или возникновения запоя.
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