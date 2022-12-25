Що відбувається з вами після маленької дози алкоголю: вчені приголомшили заявою

Якщо ви думаєте, що чарочка за вечерею, келих вина на побаченні чи пляшка-друга пива під футбол минають для вашого організму без втрат, ви помиляєтеся. Особливо страждає від цього ваша печінка.

Як саме невелика кількість спиртного може нашкодити, читайте в матеріалі Styler нижче.

Що показало дослідження

Про вплив алкоголю, зокрема, говориться в дослідженні Бостонського університету Chobanian & Avedisian School of Medicine, яке було опубліковано в Clinical Gastroenterology and Hepatology.

В експерименті взяли участь 2629 дорослих, які ідентифікували себе як ті, хто вживає алкоголь.

Висновки показали, що різні звички до вживання алкоголю, включаючи невелике вживання алкоголю, були пов’язані з фіброзом печінки, коли тканина стає товстою та рубцевою, а також неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ).

"Наші результати підкреслюють важливість заохочення всіх пацієнтів до максимально можливого зменшення споживання алкоголю та принаймні дотримання поточних рекомендованих лімітів дієтичного харчування США", - пояснила доктор Мішель Т. Лонг, пише EurekAlert!

Печінці шкодить навіть маленька доза спиртного

Згідно з рекомендаціями CDC (Центру з контролю та профілактики захворювань США) "помірне вживання алкоголю" визначається, як один алкогольний напій або менше на день для жінок і два або менше для чоловіків.

Проте дієтолог Дана Е. Ханнес, припускає, що ви можете не захотіти споживати навіть помірну кількість кількості алкоголю, щоб ваша печінка була в безпеці. Адже вона змушена все це переробляти.

"Алкоголь все ще додає сотні калорій за один прийом, залежно від типу та кількості напою. Безалкогольна жирова хвороба печінки пов’язана із занадто великою кількістю вісцерального жиру та калорій, а також додатковим стресом, пов’язаним з переробкою алкоголю. Це призводить до утворення рубців на печінці", - говорить дієтолог.