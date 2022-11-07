Як українцям знятися з обліку ВПО: чіткий алгоритм дій

Статус ВПО надають людям, які були змушені покинути свій дім із різних причин, сьогодні єдина - це війна. В Україні зареєстровано понад 8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.
Отримання статусу ВПО не є обов'язковим, скоріше добровільним. Так само за бажанням від нього можна відмовитися.
Як можна знятися з обліку ВПО - читайте детальніше в матеріалі Styler.
Повідомлялося, що зняти статус ВПО можна за допомогою сервісу державних послуг "Дія". У ній послуга називається Прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за заявою внутрішньо переміщеної особи. Проте наразі функція неактивна.
Тому необхідно звернутися з відповідною заявою в:
Подати заяву на отримання послуги ви можете особисто. Заяву розглядають протягом трьох календарних днів та вносять оновлені дані до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.
Якщо в одній з установ вам відмовляють у скасуванні довідки ВПО, це є підставою для оскарження неправомірних дій органу в судовому порядку. Тоді потрібна письмова відмова з підставами відмови.
Якщо вам відмовляють у послузі, йдіть до суду (фото: Freepik)
Існує низка причин, з яких статус ВПО буде скасовано. Серед них:
Якщо ви більше не потребуєте регулярної державної підтримки, але все одно продовжуєте її отримувати через статус ВПО, існує ймовірність, що державні кошти доведеться повертати добровільно або через суд.
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