Як українцям знятися з обліку ВПО: чіткий алгоритм дій

Куди звертатися?

Повідомлялося, що зняти статус ВПО можна за допомогою сервісу державних послуг "Дія". У ній послуга називається Прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за заявою внутрішньо переміщеної особи. Проте наразі функція неактивна.

Тому необхідно звернутися з відповідною заявою в:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих міських чи районних органів

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

центр надання адміністративних послуг

Подати заяву на отримання послуги ви можете особисто. Заяву розглядають протягом трьох календарних днів та вносять оновлені дані до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Якщо в одній з установ вам відмовляють у скасуванні довідки ВПО, це є підставою для оскарження неправомірних дій органу в судовому порядку. Тоді потрібна письмова відмова з підставами відмови.

Якщо вам відмовляють у послузі, йдіть до суду (фото: Freepik)

Кому потрібно зніматися зі статусу ВПО?

Існує низка причин, з яких статус ВПО буде скасовано. Серед них:

подача особою заяви про відмову від довідки

скоєння особою кримінального правопорушення

повернення особи до покинутого місця постійного проживання

виїзд особи на постійне місце проживання за кордон

виявлення факту подання особою свідомо невірогідних відомостей

наслідком скасування довідки стане припинення виплати допомоги на проживання

Якщо ви більше не потребуєте регулярної державної підтримки, але все одно продовжуєте її отримувати через статус ВПО, існує ймовірність, що державні кошти доведеться повертати добровільно або через суд.