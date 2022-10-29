Як переселенцям не втратити щомісячну допомогу: роз'яснення Мінсоцполітики

При зміні місця фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи необхідно стати на облік за новим місцем. Це потрібно, щоб не втратити щомісячну державну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

Як зазначили в прес-службі, ВПО повідомляють орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення до постійного місця проживання.

Для продовження виплат особам, які мають на це право, орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання.

Факт проживання/перебування ВПО за фактичним місцем вибірково перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України. За відсутності ВПО за фактичним місцем проживання/перебування посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає ВПО повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації, йдеться в роз’ясненні.

У разі коли ВПО протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

"Поновлюється виплата щомісячної державної допомоги ВПО, коли особа, яка має право на таку виплату, стає на облік ВПО за місцем фактичного проживання", - повідомили в прес-службі.