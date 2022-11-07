Как украинцам сняться с учета ВПЛ: четкий алгоритм действий

Статус ВПЛ предоставляют людям, которые были вынуждены покинуть свой дом по разным причинам, сегодня единственная - это война. В Украине зарегистрировано более 8 миллионов внутри перемещенных лиц.
Получение статуса ВПЛ не является обязательным, скорее добровольным. Также по желанию от него можно отказаться.
Как можно сняться с учета ВПЛ - читайте подробнее в материале Styler.
Сообщалось, что снять статус ВПЛ можно с помощью сервиса государственных услуг "Дія". В ней услуга называется принятие решения об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица по заявлению внутренне перемещенного лица. Но на данный момент функция неактивна.
Поэтому необходимо обратиться с соответствующим заявлением в:
Подать заявление на получение услуги вы можете лично. Заявление рассматривается в течение трех календарных дней и вносит обновленные данные в Единую информационную базу данных о ВПЛ.
Если в одном из учреждений вам отказывают в отмене справки ВПЛ, это является основанием для обжалования неправомерных действий органа в судебном порядке. Тогда нужен письменный отказ с основаниями отказа.
Если вам отказывают в услуге, идите в суд (фото: Freepik)
Существует ряд причин, по которым статус ВПЛ будет отменен. Среди них:
Если вы больше не нуждаетесь в регулярной государственной поддержке, но все равно продолжаете ее получать через статус ВПЛ, существует вероятность, что государственные средства придется возвращать добровольно или через суд.
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