Как украинцам сняться с учета ВПЛ: четкий алгоритм действий

Куда обращаться?

Сообщалось, что снять статус ВПЛ можно с помощью сервиса государственных услуг "Дія". В ней услуга называется принятие решения об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица по заявлению внутренне перемещенного лица. Но на данный момент функция неактивна.

Поэтому необходимо обратиться с соответствующим заявлением в:

структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных городских или районных органов

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов

центр предоставления административных услуг

Подать заявление на получение услуги вы можете лично. Заявление рассматривается в течение трех календарных дней и вносит обновленные данные в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Если в одном из учреждений вам отказывают в отмене справки ВПЛ, это является основанием для обжалования неправомерных действий органа в судебном порядке. Тогда нужен письменный отказ с основаниями отказа.

Если вам отказывают в услуге, идите в суд (фото: Freepik)

Кому нужно сниматься со статуса ВПЛ?

Существует ряд причин, по которым статус ВПЛ будет отменен. Среди них:

подача лицом заявления об отказе от справки

совершение лицом уголовного правонарушения

возвращение лица в заброшенное место постоянного проживания

выезд человека на постоянное место жительства за границу

выявление факта представления лицом заведомо невероятных сведений

следствием отмены справки станет прекращение выплаты пособия на жительство

Если вы больше не нуждаетесь в регулярной государственной поддержке, но все равно продолжаете ее получать через статус ВПЛ, существует вероятность, что государственные средства придется возвращать добровольно или через суд.