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Как украинцам сняться с учета ВПЛ: четкий алгоритм действий

Получить или отменить статус ВПЛ можно по желанию (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Статус ВПЛ предоставляют людям, которые были вынуждены покинуть свой дом по разным причинам, сегодня единственная - это война. В Украине зарегистрировано более 8 миллионов внутри перемещенных лиц.

Получение статуса ВПЛ не является обязательным, скорее добровольным. Также по желанию от него можно отказаться.

Как можно сняться с учета ВПЛ - читайте подробнее в материале Styler.

Куда обращаться?

Сообщалось, что снять статус ВПЛ можно с помощью сервиса государственных услуг "Дія". В ней услуга называется принятие решения об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица по заявлению внутренне перемещенного лица. Но на данный момент функция неактивна.

Поэтому необходимо обратиться с соответствующим заявлением в:

  • структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных городских или районных органов
  • исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов
  • центр предоставления административных услуг

Подать заявление на получение услуги вы можете лично. Заявление рассматривается в течение трех календарных дней и вносит обновленные данные в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Если в одном из учреждений вам отказывают в отмене справки ВПЛ, это является основанием для обжалования неправомерных действий органа в судебном порядке. Тогда нужен письменный отказ с основаниями отказа.

Если вам отказывают в услуге, идите в суд (фото: Freepik)

Кому нужно сниматься со статуса ВПЛ?

Существует ряд причин, по которым статус ВПЛ будет отменен. Среди них:

  • подача лицом заявления об отказе от справки
  • совершение лицом уголовного правонарушения
  • возвращение лица в заброшенное место постоянного проживания
  • выезд человека на постоянное место жительства за границу
  • выявление факта представления лицом заведомо невероятных сведений
  • следствием отмены справки станет прекращение выплаты пособия на жительство

Если вы больше не нуждаетесь в регулярной государственной поддержке, но все равно продолжаете ее получать через статус ВПЛ, существует вероятность, что государственные средства придется возвращать добровольно или через суд.

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Внутренне перемещенные лица