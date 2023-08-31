Як українцям в Польщі отримати пенсії у найпростіший спосіб: покрокова інструкція

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика кількість наших громадян, зокрема й пенсіонерів, виїхали за кордон. Там вони зіткнулись із безліччю бюрократичних проблем, серед яких - неможливість отримати соціальні виплати без відкритого рахунку в банку.
Про те, як отримати пенсію чи інші грошові допомоги, перебуваючи в Польщі, читайте далі в матеріалі Styler.
Види пенсійних виплат визначені статтею 9 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Згідно з ним, у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування призначаються такі пенсійні виплати:
Виходячи з того, що певна частина пенсіонерів не мали (й не мають) відкритих рахунків у банках та отримували виплати в Україні через "Укрпошту", уряд створив можливість отримання пенсій та грошових допомог за допомогою міжнародних поштових переказів.
У Міністерстві соціальної політики кажуть, що можливість отримувати пенсію поштовим переказом за кордоном стане виходом із проблемної ситуації.
Зараз проект охоплює тих пенсіонерів, які перебувають у Польщі. Проте згодом планується розширити його й на інші країни.
Щоб отримувати пенсію (чи іншу грошову допомогу) міжнародним пенсійним переказом коштом отримувача, необхідно подати заяву до "Укрпошти":
Після обробки заяви можна буде отримати гроші. Їх надішлють:
Для отримання переказу одержувач має пред'явити документ, який посвідчує його особу.
У Мінсоцполітики уточняють, що перерахунок коштів здійснюватиметься в іноземній валюті тієї країни, де перебуває отримувач (тобто в Польщі - у злотих).
Як отримати пенсію за кордоном (інфографіка: msp.gov.ua)
Для того, щоб спрогнозувати розмір власної пенсії, можна скористатись електронним сервісом від Пенсійного фонду України.
"Пенсійний калькулятор" враховує ваш вік, стать, стаж, а також розмір заробітку.
Як скористатись сервісом:
Після цього "калькулятор" розрахує вашу пенсію. При цьому всі введені дані зберігатимуться й відображатимуться при наступному вході до сервісу.
Нагадаємо, раніше пенсіонерам нагадали, що обов'язково потрібно зробити для отримання грошей.