Призведе до втрати виплат. Пенсіонерам нагадали, що обов'язково потрібно зробити для отримання грошей

Виплата пенсій в Україні здійснюється на основі поточних даних, які є в Пенсійному фонді. Тому отримувачі повинні стежити за тим, аби всі документи відповідали дійсності.

Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ у Вінницькій області.

"Формування виплатних документів та виплата пенсійних коштів здійснюється саме на підставі дійсних документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України", - йдеться в повідомленні установи.

Таким чином якщо ви з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), потрібно обов'язково повідомити про це Пенсійний фонд України.

Для внесення актуальних особистих даних до інформаційної бази Пенсійного фонду України, пенсіонери можуть звернутись до Сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду у своїй області особисто чи подати заяву онлайн через вебпортал.

Кому припинять виплачувати пенсію

Відповідно до законопроєкту №9453 підставою для припинення виплати пенсії є:

тимчасове проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії

визнання особу померлою у встановленому законом порядку

надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"

не отримування пенсії протягом шести місяців поспіль в організаціях, які здійснюють виплату і доставку пенсій

відсутність протягом шести місяців поспіль видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій

відсутність проходження одержувачем фізичної ідентифікації виплат у випадках, передбачених законодавством

Крім того, враховуючи вихід України з низки угод з країнами СНД, а також з країнами-агресорами - Росією та Білоруссю, проєктом акта передбачається: