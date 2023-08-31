Как украинцам в Польше получить пенсии самым простым способом: пошаговая инструкция

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большое количество наших граждан, в том числе и пенсионеров, выехали за границу. Там они столкнулись с множеством бюрократических проблем, среди которых - невозможность получить социальные выплаты без открытого счета в банке.
О том, как получить пенсию или другие денежные пособия, находясь в Польше, читайте дальше в материале Styler.
Виды пенсионных выплат определены статьей 9 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Согласно ему, в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования назначаются следующие пенсионные выплаты:
Исходя из того, что определенная часть пенсионеров не имела (и не имеет) открытых счетов в банках и получала выплаты в Украине через "Укрпочту", правительство создало возможность получения пенсий и денежных пособий с помощью международных почтовых переводов.
В Министерстве социальной политики говорят, что возможность получать пенсию почтовым переводом за границей станет выходом из проблемной ситуации.
Сейчас проект охватывает пенсионеров, которые находятся в Польше. Однако со временем планируется расширить его и на другие страны.
Чтобы получать пенсию (или иную денежную помощь) международным пенсионным переводом за счет получателя, необходимо подать заявление в "Укрпочту":
После обработки заявления можно будет получить деньги. Их пришлют:
Для получения перевода получатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В Минсоцполитики уточняют, что перерасчет средств будет производиться в иностранной валюте той страны, где находится получатель (то есть в Польше - в злотых).
Как получить пенсию за границей (инфографика: msp.gov.ua)
Чтобы спрогнозировать размер собственной пенсии, можно воспользоваться электронным сервисом от Пенсионного фонда Украины.
"Пенсионный калькулятор" учитывает ваш возраст, пол, стаж и размер заработка.
Как воспользоваться сервисом:
После этого "калькулятор" рассчитает вашу пенсию. При этом все вводимые данные будут сохраняться и отображаться при следующем входе в сервис.
Напомним, ранее пенсионерам напомнили, что обязательно нужно сделать для получения денег.