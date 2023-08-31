Як українцям в Польщі отримати пенсії у найпростіший спосіб: покрокова інструкція
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика кількість наших громадян, зокрема й пенсіонерів, виїхали за кордон. Там вони зіткнулись із безліччю бюрократичних проблем, серед яких - неможливість отримати соціальні виплати без відкритого рахунку в банку.
Про те, як отримати пенсію чи інші грошові допомоги, перебуваючи в Польщі, читайте далі в матеріалі Styler.
Види пенсій
Види пенсійних виплат визначені статтею 9 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Згідно з ним, у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування призначаються такі пенсійні виплати:
- пенсія за віком (визначається індивідуально для кожного пенсіонера залежно від віку, набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески)
- пенсія по інвалідності (призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності, та за наявності страхового стажу)
- пенсія у зв'язку з втратою годувальника (призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні)
Якщо у вас немає банківського рахунку
Виходячи з того, що певна частина пенсіонерів не мали (й не мають) відкритих рахунків у банках та отримували виплати в Україні через "Укрпошту", уряд створив можливість отримання пенсій та грошових допомог за допомогою міжнародних поштових переказів.
У Міністерстві соціальної політики кажуть, що можливість отримувати пенсію поштовим переказом за кордоном стане виходом із проблемної ситуації.
Зараз проект охоплює тих пенсіонерів, які перебувають у Польщі. Проте згодом планується розширити його й на інші країни.
Як отримати пенсію, перебуваючи у Польщі
Щоб отримувати пенсію (чи іншу грошову допомогу) міжнародним пенсійним переказом коштом отримувача, необхідно подати заяву до "Укрпошти":
- заповнити електронну форму на сайті "Укрпошти"
- заповнити паперовий варіант заяви та надіслати на адресу "Укрпошти" (з приміткою на конверті "пенсія переказом")
Після обробки заяви можна буде отримати гроші. Їх надішлють:
- на вказану адресу тимчасового перебування за кордоном
- в місяці, наступному за тим, в якому була надіслана заява
Для отримання переказу одержувач має пред'явити документ, який посвідчує його особу.
У Мінсоцполітики уточняють, що перерахунок коштів здійснюватиметься в іноземній валюті тієї країни, де перебуває отримувач (тобто в Польщі - у злотих).
Як отримати пенсію за кордоном (інфографіка: msp.gov.ua)
Чи можливо вирахувати розмір пенсії
Для того, щоб спрогнозувати розмір власної пенсії, можна скористатись електронним сервісом від Пенсійного фонду України.
"Пенсійний калькулятор" враховує ваш вік, стать, стаж, а також розмір заробітку.
Як скористатись сервісом:
- авторизуватися на сайті ПФУ (за допомогою кваліфікаційного електронного підпису - КЕП, "Дія.Підпис" чи BankID)
- відкрити розділ "Портал персональних послуг"
- обрати "Пенсійний калькулятор"
- вибрати алгоритм розрахунку пенсії (найкраще - "З урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку")
- перевірити персональні дані (чи правильно заповнені всі необхідні дані)
- актуалізувати інформацію (за потреби)
- додати всі періоди трудової діяльності (якщо в основному переліку не буде потрібних, їх необхідно ввести самостійно - місце роботи, період роботи, розмір заробітної плати)
- натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати"
Після цього "калькулятор" розрахує вашу пенсію. При цьому всі введені дані зберігатимуться й відображатимуться при наступному вході до сервісу.
Нагадаємо, раніше пенсіонерам нагадали, що обов'язково потрібно зробити для отримання грошей.