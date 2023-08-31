Как украинцам в Польше получить пенсии самым простым способом: пошаговая инструкция

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большое количество наших граждан, в том числе и пенсионеров, выехали за границу. Там они столкнулись с множеством бюрократических проблем, среди которых - невозможность получить социальные выплаты без открытого счета в банке.

О том, как получить пенсию или другие денежные пособия, находясь в Польше, читайте дальше в материале Styler.

Виды пенсий

Виды пенсионных выплат определены статьей 9 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ему, в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования назначаются следующие пенсионные выплаты:

пенсия по возрасту (определяется индивидуально для каждого пенсионера в зависимости от возраста, приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы)

пенсия по инвалидности (назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности, и при наличии страхового стажа)

пенсия в связи с потерей кормильца (назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании)

Если у вас нет банковского счета

Исходя из того, что определенная часть пенсионеров не имела (и не имеет) открытых счетов в банках и получала выплаты в Украине через "Укрпочту", правительство создало возможность получения пенсий и денежных пособий с помощью международных почтовых переводов.

В Министерстве социальной политики говорят, что возможность получать пенсию почтовым переводом за границей станет выходом из проблемной ситуации.

Сейчас проект охватывает пенсионеров, которые находятся в Польше. Однако со временем планируется расширить его и на другие страны.

Как получить пенсию, находясь в Польше

Чтобы получать пенсию (или иную денежную помощь) международным пенсионным переводом за счет получателя, необходимо подать заявление в "Укрпочту":

заполнить электронную форму на сайте "Укрпочты"

заполнить бумажный вариант заявления и отправить по адресу "Укрпочты" (с примечанием на конверте "пенсия переводом")

После обработки заявления можно будет получить деньги. Их пришлют:

по указанному адресу временного пребывания за границей

в месяце, следующем за тем, в котором было отправлено заявление

Для получения перевода получатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

В Минсоцполитики уточняют, что перерасчет средств будет производиться в иностранной валюте той страны, где находится получатель (то есть в Польше - в злотых).

Как получить пенсию за границей (инфографика: msp.gov.ua)

Возможно ли вычислить размер пенсии

Чтобы спрогнозировать размер собственной пенсии, можно воспользоваться электронным сервисом от Пенсионного фонда Украины.

"Пенсионный калькулятор" учитывает ваш возраст, пол, стаж и размер заработка.

Как воспользоваться сервисом:

авторизоваться на сайте ПФУ (с помощью квалификационной электронной подписи - КЭП, "Дія.Підпис" или BankID)

открыть раздел "Портал персональных услуг"

выбрать "Пенсионный калькулятор"

выбрать алгоритм расчета пенсии (лучше всего - "С учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста")

проверить персональные данные (правильно ли заполнены все необходимые данные)

актуализировать информацию (при необходимости)

добавить все периоды трудовой деятельности (если в основном перечне не будет нужных, их необходимо ввести самостоятельно - место работы, период работы, размер заработной платы)

нажать кнопку "Сохранить и рассчитать"

После этого "калькулятор" рассчитает вашу пенсию. При этом все вводимые данные будут сохраняться и отображаться при следующем входе в сервис.