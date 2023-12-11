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Як українцям отримати грант на безоплатне навчання в Оксфорді (відео)

Як українцям отримати грант на безоплатне навчання в Оксфорді (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Оксфордський університет є найстаріший англомовний університет у світі, а також перший університет у Великій Британії, що було засновано у 1096 році. Саме він є мрією багатьох студентів з усього світу.

А як українцям отримати можливість на безоплатне навчання в найпрестижнішому університеті Британії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як українцям отримати грант на безоплатне навчання в Оксфорді 

Оксфордський університет надає грант на навчання українців. Бути громадянином України та переїхати у Велику Британію через війну - це основна умова для отримання фінансування. 

Далі потрібно обрати магістерський курс на повноцінне денне навчання - не заочно. Перевага надається математичним, фізичним наукам, а також соціальним та гуманітарним дисциплінам. 

Обираєте, подаєте документи відповідно до заявлених на сайті, проходите співбесіду на загальних підставах і обов’язково у своїй заяві зазначаєте, що ви біженець. 

У тому випадку, якщо ви вступите в університет на загальних умовах - ваше навчання буде повністю оплаченим. І не лише навчання, а ще й проживання та їжа протягом цілого року. 

Більшість курсів доступні для заяв до середини січня, тому поспішайте. Сам же університет очікує, що українці повернуться додому і це навчання допоможе їм відбудувати країну найкращим чином.

Отже, українці мають чудову можливість здобути освіту в одному з найкрутіших університетів та опанувати ще одну професію. І це можливо зробити безоплатно, оскільки важливо лише потрапити до навчального закладу.

Та для цього варто гарно підготуватися, адже грант - це не лотерея і не приз, його не отримає кожен український переселенець, якщо має бажання вступити до Оксфорду. Все робиться на загальних підставах і нікому не даються переваги. Все вирішує співбесіда, яку ви попередньо проходите, і саме до неї треба гарно підготуватися.

Раніше ми розповідали про те, які країни готові платити українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

Також читайте наш матеріал про 7 країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців.

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Оксфорд