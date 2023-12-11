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Как украинцам получить грант на бесплатное обучение в Оксфорде (видео)

Как украинцам получить грант на бесплатное обучение в Оксфорде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Оксфордский университет - старейший англоязычный университет в мире, а также первый университет в Великобритании, основанный в 1096 году. Именно он является мечтой многих студентов со всего мира.

Как украинцам получить возможность на бесплатное обучение в самом престижном университете Британии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как украинцам получить грант на бесплатное обучение в Оксфорде

Оксфордский университет предоставляет грант на обучение украинцев. Быть гражданином Украины и переехать в Великобританию из-за войны войны - это основное условие для получения финансирования.

Далее нужно выбрать магистерский курс на полноценное дневное обучение - не заочно. Предпочтение отдается математическим, физическим наукам, а также социальным и гуманитарным дисциплинам.

Выбираете, подаете документы в соответствии с заявленными на сайте, проходите собеседование на общих основаниях и обязательно в своем заявлении указываете, что вы беженец.

В том случае, если вы поступите в университет на общих условиях - ваше обучение будет полностью оплачено. И не только обучение, а еще проживание и еда на протяжении целого года.

Большинство курсов доступны для заявлений до середины января, поэтому спешите. Сам же университет ожидает, что украинцы вернутся домой и это обучение поможет им отстроить страну наилучшим образом.

Следовательно, украинцы имеют прекрасную возможность получить образование в одном из самых крутых университетов и овладеть еще одной профессией. И это можно сделать безвозмездно, поскольку важно лишь попасть в учебное заведение.

Но для этого стоит хорошо подготовиться, ведь грант - это не лотерея и не приз, его не получит каждый украинский переселенец, если хочет вступить в Оксфорд. Все делается на общих основаниях и никому не даются преимущества. Все решает собеседование, которое вы предварительно проходите, и именно к нему нужно хорошо подготовиться.

Ранее мы рассказывали о том, какие страны готовы платить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

Также читайте наш материал о 7 странах, где созданы лучшие условия для украинских беженцев.

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Оксфорд