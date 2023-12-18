Як українцям в Лондоні знайти дешеве житло (відео)

У Великій британї нині знаходиться велика кількість українців, зокрема у Лондоні, тому питання дешевого житла є для багатьох актуальним.

Про те, як знайти недороге житло у Лондоні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як українцям знайти дешеве житло у Лондоні

Не всі українці, які переїхали жити у Лондон, можуть собі дозволити самостійно винаймати житло з гарними умовами. Тому велика кількість й досі живе у спонсорів, адже це зручно, безоплатно та досить вигідно.

Проте ті, хто планує будувати своє майбутнє у Великій Британії, мають подумати й про окреме житло не за всі гроші світу. І на щастя, є можливість знайти недороге житло у самому Лондоні та жити самостійно, без допомоги спонсорів та прихистків.

Мер Лондона запровадив декілька схем, які в цьому допомагають:

London Living Rent

London Affordable Rent

London Social Rent.

Для всіх цих схем, ви маєте проживати або мати роботу безпосередньо в Лондоні, не мати житла у власності та загалом не мати змоги орендувати житло на ринку нерухомості. Для кожної з цих схем є обмеження за доходом та обмеження за ціною на оренду.

London Living Rent. Для цієї схеми сукупний дохід родини має не перевищувати 60 тисяч фунтів на рік.

London Affordable Rent. У цій схемі ви не маєте отримувати понад 40 тисяч фунтів на рік.

London Social Rent. За цією схемою ваш дохід має бути не більше, ніж 20 тисяч фунтів.

Де знайти дешеве житло у Лондоні

Для цього вам потрібно зайти на спеціальні сайти соціальних будинків, що здають квартири або кімнати, наприклад, Barnet, Brixton або Hackney.

Якщо вам потрібне житло, ви маєте зареєструватися на сайті, зареєструватися у своєму “кансілі”, щоб повідомити, що вам потрібне саме таке житло і подаватися.